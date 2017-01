TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

“Sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.” El 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217 A (III), la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, da a conocer como un ideal común para todos los pueblos y naciones, la Declaración los Derechos Humanos, misma que establece por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas. “el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, manifestó su preocupación ante las agresiones que enfrentan las personas defensoras del país, tales como hostigamientos, amenazas, criminalización, campañas de desprestigio, e incluso asesinatos, que en la mayoría de los casos, son cometidas por funcionarios públicos, aseguró.”

En Colima, Sabino Hermilo Flores Arias titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pide “compromiso de las autoridades para atender los derechos humanos”.

Sin duda es necesario fortalecer lo relacionado con este importante rubro, de manera reiterada he señalado la importancia de no más leyes, solo respetar y que se apliquen las ya existentes. Nuestra bendita Constitución tiene excesivos remiendos, por otra parte al decir de algunos abogados conocedores de la materia, no solo es necesario sino urgente una constitución acorde a los nuevos tiempos. Sea cual sea la pertinencia en este caso, lo cierto es que lo relativo a los derechos humanos es una parte vulnerable y sentida. Gente desaparecida, golpeada en lo oscurito y en partes discretas para que no se note, amenazada, violentada de muchas formas bajo uniforme de la ley y otras situaciones lamentables forman parte del historial de inconformidades que abarrota las sedes de los Derechos Humanos en muchas partes del mundo. La respuesta acostumbrada suele ser “aquí está prohibida la tortura” o “se golpeó mientras dormía”. La realidad sin duda, muy diferente, según Amnistía Internacional en México “la tortura esta fuera de control”, al parecer de poco sirven los discursos bien intencionados de gobernantes y autoridades encargadas de velar por la justicia.

La queja principal es esa, al parecer nadie hace nada ante los hechos dolosos que viven quienes son víctimas de tortura. Alguien dijo que bajo la alfombra de la casa se esconde la basura para que nadie note la suciedad que exhibe la cara real de una justicia ciega.

ABUELITAS:

Bien por la Secretaría de Educación que sigue adelante con el programa de Preparatoria Abierta, por cierto, en unos días más el Secretario habrá de poner en marcha un moderno sistema para el control escolar de este nivel mediante el apoyo de la tecnología, mismo que permitirá ofertar el servicio de una manera pronta y expedita, en cada sede que la institución tiene en los municipios. Felicito al equipo de Educación Media Superior quien coordinadamente con el área de Telemática habrá de coordinar esta herramienta. Es cuánto.

