¡Todos a reelegirse!

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Siempre sostuve en publicaciones anteriores que todos los institutos políticos debían renovarse y oxigenar las designaciones para las próximas candidaturas. Entre los clamores populares se escuchan apuntes importantes de analizar:

1.- La ciudadanía dice una y otra vez que existen personas muy valiosas que por años han demostrado lealtad a su militancia, han sido los promotores incansables del voto para el partido al que siempre han pertenecido y son esos líderes, los que generalmente no figuran en las boletas electorales.

2.- Existen destacados funcionarios que han demostrado una disciplina política hacia las siglas que representan y traen parámetros reales de aceptación ciudadana, honestidad y responsabilidad para la función que desempeñan o desempeñaron, sin embargo en el sagrado filtro de las candidaturas, pocas posibilidades existen para que aparezca su rostro en una boleta.

3.- También debemos destacar a los liderazgos ciudadanos que simpatizan con algún instituto político, que independientemente sean profesionistas, líderes sociales, empresarios y activistas, resultan opciones que deberían analizarse para incluirlos a una formula.

4.- Aunque contados son los casos de alcaldes y legisladores locales y federales con afiliación a los diversos partidos políticos y que han realizado un excelente trabajo en sus municipios y en sus distritos, deberían ser auditados en cuanto a su gestión, resultados y aceptación ciudadana. Podría citar ejemplos como el alcalde de Minatitlán Horacio Mancilla quien le ha cumplido a la gente, tiene un municipio sano en sus cuentas y es por mucho una tierra próspera y que goza de mucha paz social. En el caso de los legisladores locales podría destacar el caso de Nicolás Contreras en Colima y de Luis Ayala Campos en Manzanillo, quienes han cumplido a sus representados, han regresado a los lugares en los que pidieron el voto y han realizado gestiones muy interesantes para beneficiar a los ciudadanos.

De los diputados federales me reservo mis comentarios, nunca Colima estuvo tan desatendido por la gestión legislativa a nivel federal. Que si han traído recursos sí, pero no en la dimensión de las necesidades de nuestro estado. La falta de proyectos ejecutivos ha sido el fracaso constante de la tarea legislativa colimense. Habiendo tantas agendas para meter temas en los que se pueden bajar recursos para beneficiar a los colimense en sus diez municipios no hemos visto esa defensa de nuestra tierra en San Lázaro, y debo decirlo son muy pocos los recursos obtenidos para el número de diputados federales con los que contamos. Con decirles que está el sonado caso de un diputado federal que prefirió darle sus recursos a un municipio del estado de Chiapas olvidándose de que jurisdiccionalmente representa al estado de Colima. O está el caso también de aquéllas que han recibido premios, galardones y reconocimientos pero no han tenido la capacidad de bajar dinero para beneficio de los colimenses.

En el caso de las representantes de la Cámara Alta estamos en la misma situación, no se ha visto un trabajo coordinado que deje de lado los colores partidistas y se pongan a trabajar en conjunto para bien del estado. Con el debido respeto para todos ellos, el puesto que desempeñan es de representación popular como lo dice la ley y es el momento de dar cuentas a los colimenses que han hecho durante su período. Muchos de ellos querrán venir a vendernos espejitos en las próximas elecciones y querrán aparecer como candidatos en las boletas electorales, espero que los colimenses de los diez municipios no pasemos por alto estos apuntes y cuando se llegue el momento de definir los candidatos en los Consejos Políticos de los diferentes partidos, y sobre todo que el día que depositemos el voto en las urnas lo hagamos con plena conciencia de una evaluación del trabajo de quienes aparecen las boletas electorales, porque serán otros tres o seis años que seguirán representándolo a usted y a mí en los diferentes espacios de participación en la política.

No veo muy descabellado el que algunos institutos políticos le apuesten a rostros totalmente nuevos e incluso con pocos años de militancia política, porque ha llegado el momento de cumplirle al ciudadano y entre las reformas políticas se dio a la par la consolidación del concepto de democracia social, la gente hoy ya sabe para qué sirve su voto y cuánto vale su voto en el corto, media y largo plazo.

La semana pasada se aprobó la Reforma Política para el estado de Colima en donde se acuerda que los alcaldes y diputados locales puedan ser reelectos en sus cargos. Los diputados, conchudamente y convenencieramente, aprobaron que no tienen que dejar el cargo para hacer campaña y los alcaldes tendrán que separarse del cargo para buscar ganarse de nuevo la confianza de la gente. Parece que lo que menos garantizan los legisladores son campañas equitativas, porque no es lo mismo competir como representante popular que como simple candidato, no es lo mismo jugar con fuero que sin fuero.

Sobre el tema de la equidad de género mejor ni hablamos, esa nos da para otra entrega. Creo que los tribunos nos quedaron a deber, por lo que me quedan dos dudas…Primero, ¿Por qué no se quieren ir, porque no quieren dejar el hueso y segundo, por qué le tienen miedo a la participación política de la mujer?

