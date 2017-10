Televisoras amenazaron a Dueños para firmar

*Jesús Martínez, propietario del Grupo Pachuca, señaló que Televisa y TV Azteca amenazaron a varios dueños de equipos por no querer firmar el contrato por los derechos de transmisión de la Selección Nacional.

Cd. de México.- El dueño de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, aseguró que varios propietarios de equipos del futbol mexicano, fueron amenazados por no querer firmar el contrato con las televisoras por los derechos de transmisión para la Selección Mexicana.

En entrevista para la cadena ESPN, el mandatario de Pachuca, indicó que dueños de los clubes le confesaron que recibieron amenazas por parte de Televisa, ya que no aceptaban la propuesta que la televisora de Chapultepec 18 tenía para las transmisiones del Tri.

“Yo recibo una llamada de un hombre intachable como Pepe González Ornelas y me dice. Oye Jesús me están presionando para que yo firme, para que firme la la situación de que estoy de acuerdo y yo no voy a fallar, el me informó de la situación”, comentó Jesús Martínez.

Por otra parte, el dueño de los Tuzos admitió que Decio de María nunca enseñó la propuesta de transmisión que la cadena Telemundo envío a la FMF, misma que llegó desde hace tres meses a la mesa del Presidente de la Femexfut, mismo que decidió darle la renovación del contrato a Televisa.

Además, Martínez comentó en algún momento Alejandro Irraragorri le comentó que la misma cadena norteamericana le ofreció firmar por 100 millones de dólares y 4 años de derechos, mismo que rechazó el dueño del conjunto hidalguense, ya que pidió que tomaran en cuenta a todos los miembros del comité, los cuales no estaban informados.

“Me habló Alejandro Irraragorri de Santos y me dijo, Jesús queremos estar enlazados varios equipos porque tenemos muchos avances, entonces me dice oye me ofrecen 100 millones de dólares por 4 años, en los dos países (México y Estados Unidos) y mi respuesta es no vamos a aceptar, segundo ustedes no pueden firmar nada porque primero tenemos que decirles a todos”, sentenció Martínez.

