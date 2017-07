TEE suspende vacaciones para emitir fallo de elección del PAN esta semana

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Tribunal Electoral del Estado (TEE) decidió suspender el periodo vacacional de sus trabajadores para cumplir con la sentencia ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la elección de la dirigencia estatal del PAN.

Al respecto, Guillermo Navarrete Zamora, presidente del TEE, informó que esta semana tiene que discutirse una nueva sentencia luego de la apertura del paquete electoral de Coquimatlán la semana pasada, cuyo resultado aún es desconocido públicamente.

Adelantó que será la magistrada Ana Carmen González Pimentel la que realice el proyecto que deberá analizarse en el pleno para su votación.

“Estamos considerando que esta semana salga ese asunto; lo está revisando otro magistrado del TEE y no me ha comentado que ya culminó con el proyecto resolutivo, por lo tanto no puedo convocar a sesión”, dijo.

El pasado miércoles, el TEE cumplió con la apertura del paquete electoral de Coquimatlán, como se lo ordenó la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ahora falta que con base en el recuento y análisis de votos que se realizó, el TEE declare quién ganó la elección del pasado 18 de diciembre, cuando los panistas eligieron a su nuevo líder estatal.

Guillermo Navarrete Zamora recordó que para cumplir con los términos, los magistrados electorales determinaron suspender las vacaciones de ese organismo, mismas que iniciarían este 17 de julio.

“Decidimos cancelarlas para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional, así que los términos y plazos siguen corriendo”, enfatizó el presidente del Tribunal Electoral del Estado.

Al preguntarle si no estarían fuera de tiempo para cumplir el plazo de cinco días estipulado para emitir una sentencia, Navarrete recordó que se trata de días hábiles, es decir que no se cuentan sábado y domingo.

Abundó que el recuento de los votos de Coquimatlán terminó el pasado miércoles, por lo tanto los cinco días hábiles se cumplen mañana, “pero si algo lo justifica, puede darse un día o dos más el resolutivo”.

Insistió que la pretensión del TEE es que esta semana queda resuelto el asunto del proceso interno del PAN, “siempre y cuando no se presente algún otro asunto que retarde más la elaboración del proyecto”.

Comentarios

Comentarios