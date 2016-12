Tecomán, primer municipio con reglamento vial actualizado

*Entra en vigor a partir del 20 de enero de 2017

Tecomán, Col.-En la quincuagésima primera sesión extraordinaria de cabildo se aprobó el nuevo Reglamento de tránsito y de policía vial del municipio en donde luego de un análisis y un foro público, el reglamento anterior se actualizó con apoyo de gente experta en materia de seguridad y movilidad en el municipio, expresó el secretario del ayuntamiento de Tecomán, Salvador Ochoa Romero.

Con esta actualización, Tecomán se convierte en el primer municipio que tiene su reglamento totalmente nuevo así como el primero que a nivel estatal aplicará una sanción por no contar con el Chip del Repuve.

En ese tenor, el funcionario explicó que “En Tecomán no había una sanción por pasarse los semáforos cuando estaban en alto, ahora, en el nuevo reglamento se contempla”.

Parte importante de este reglamento es que ahora se incluye como nueva sanción el que los vehículos no cuenten con la calcomanía del Repuve, “es una disposición a manera estatal que se está implementando porque se busca con ello, que si algún vehículo en un momento dado fuera robado sea fácil de localizarlo mientras este no salga del estado, además de que tiene un padrón confiable de vehículos con sus propietarios no de vehículos robados o con facturas alteradas entonces influye esta modalidad del Repuve”

Ochoa Romero mencionó que “se actualiza de salarios mínimos a lo que se viene llamando Umas (Unidad de Medida y Actualización) , que empiezan a regir a partir del 2017, y este reglamento aunque se emitió en el mes de Diciembre en el cabildo su vigencia empezará a partir del 20 de Enero”

Además se invita a los ciudadanos a que consulten la página del Diario Oficial del Estado de Colima donde estará publicado antes del 20 de enero para que conozcan este reglamento al igual que las equivalencias de las Umas, las cuáles son variables en su valor.

Hasta el día de hoy una Uma equivale a un salario mínimo, pero puede cambiar de acuerdo a los estándares.

Para finalizar, el secretario afirmó que “hay una coordinación con el C4 entre los diez municipios y una colaboración entre todos los municipios y en un momento dado en que el reglamento de Tecomán pueda servir de apoyo en caso que los demás municipios quieran hacer su propio reglamento, pero lo que se busca es estandarizar las sanciones que existan entre un municipio y otro se apliquen por todo el estado para que no sean sanciones diferentes”.

