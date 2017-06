¿Te bloquearon de WhatsApp? ¡Descúbrelo!

COLIMANOTICIAS

México.- Existen varias formas para descubrir si fuiste bloqueada en WhatsApp por alguno de tus contactos. A continuación, el portal de Internet Eme de Mujer muestra las más sencillas y efectivas

HORA DE CONEXIÓN

Esta es una de las opciones más fáciles de detectarlo. WhatsApp permite ver la última conexión de los usuarios, para ello simplemente debes iniciar una conversación y ver la hora, si esta no cambia desde hace tiempo es probable que estés bloqueada. Sin embargo, existe una opción de la app que permite ocultar estos datos.

IMAGEN Y ESTADO DE PERFIL

Muchos usuarios cambian constantemente su foto o estado de perfil, así que si quieres descubrir si te eliminaron debes fijarte en ello. Si la imagen no aparece o no la cambia en mucho tiempo es probable que estés bloqueada. Pero no te puedes confiar mucho en esta opción porque a algunos no les gusta cambiarla.

MENSAJE NO RECIBIDO

Cuando envías un mensaje a un contacto de WhatsAppy solo le aparece un check es porque ya fue enviado. El problema llega cuando se queda así, es decir no aparece el segundo check, lo que demuestra que fue leído. Cuando esto no ocurre es porque la persona no tiene señal, se le dañó el celular o te ha bloqueado, por eso no recibirá nada de ti.

LLAMADAS DE VOZ

Hacer una llamada de voz es una excelente opción para comunicarte de forma más rápida con tus contactos. También es una bueno alternativa para descubrir si te bloquearon. Si al hacer la llamada te resulta imposible hacer conexión con el contacto, es porque probablemente tiene el dispositivo apagado, no tiene cobertura o te bloquearon.

INVITAR A UN GRUPO

Cuando te resulta imposible agregar a una persona en un grupo de WhatsApp es porque te eliminó de la aplicación, te aparecerá que “no tienes autorización para añadir a este contacto”, esta es la mejor forma de descubrirlo rápidamente.

