Suspenden el Selectivo Estatal de Curso Largo

*La Asociación de Natación de Colima determinó el evento por no contar con los recursos suficientes que se generan.

COLIMANOTICIAS

Colima.- La Asociación de Natación de Colima determinó no realizar el Selectivo Estatal de Curso Largo por no contar con los recursos suficientes para cubrir los gastos que genera dicho evento, pues se tiene que cubrir cuota a la gente que viene de Federación, y también al representante de FINA; ya que los tiempos deben tener el visto bueno de ellos, lo anterior fue informado por el Daniel Verduzco Araiza, titular del deporte húmedo colimense.

El directivo hizo saber también que en Colima no se cuenta con un juez avalado por la Federación, pero igualmente debe estar un visor de FINA, “además debemos contar con recurso para la premiación y no lo tenemos”, afirmó el informante, por ello no se efectuará el estatal.

“No se realizará el estatal, pero estamos considerando organizar un regional que tendrá el mismo objetivo, checar el tiempo de los tritones de curso largo de Colima. Este evento tiene como fecha tentativa el próximo mes de julio, con lo que estaría llegando a su fin la temporada del deporte húmedo”, dijo Verduzco Araiza.

Al abundar sobre el regional de curso largo, dijo “se estaría invitando a gente de Jalisco, Querétaro, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Colima, y tendrá como sede la piscina olímpica de la Universidad de Colima”, dijo el titular de la Natación en el estado.

En otro orden de ideas, señaló que será abierta para tener el mayor número posible de competidores. La gente de San Luis Potosí ya mostró interés por ser parte del evento, así que trabajaremos en la logística, buscando tener una buena organización y que los clubes participantes disfruten el evento”.

Con información de Francisco Manzo

Comentarios

Comentarios