Suspenden a maestro de Jalisco por hablar sobre agredir a las mujeres

Colima, Col.- Un maestro de la preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara fue suspendido luego de la difusión de un video donde hablar de cómo agredir a las mujeres en una de sus clases.

De acuerdo al portal Univisión Noticias, los estudiantes de Ramón Urrea, hicieron la grabación y la comenzaron a difundir por redes sociales.

“Yo no sé ustedes, pero si yo trabajo todo el día, me maté estudiando para ganar mi dinero… A mí me dicen eso (dolor de cabeza), la agarro de las greñas y le pongo una pinche zarandeada”, dijo Ramón Urrea a los jóvenes, mientras impartía su clase de Dinámica de las Actividades de Producción, necesaria para la escuela con enfoque técnico.

La publicación no especifica la fecha del incidente aunque comenzó a circular el pasado lunes 6 de marzo y fue replicado en diferentes sitios de noticias.

Mientras tanto, Ramón Urrea no se encuentra dando clases, informó a Univisión Noticias, Paula Alcalá, directora de la Escuela Preparatoria 10.

“El profesor no debía de estar comentando esto en su clase. De lo que él habla es de violencia a las mujeres y no es adecuado. Es indignante, por eso el caso ya lo tienen las autoridades”, detalló la directora, quien agregó que será la Comisión de Responsabilidades la que determine la sanción que recibirá Ramón Urrea.

“Nosotros como autoridad estamos en contra de la violencia contra cualquier género. Y procuramos que haya respeto dentro de la institución educativa”, dijo Paula Alcalá.

