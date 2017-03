SUCESIÓN PRESIDENCIAL ADELANTADA

PUNTO SOCIOLÓGICO

Por: J. Daniel Miranda Medrano*

Varios sucesos recientes muestran que las campañas de diferentes aspirantes a la presidencia de la República, comenzaron de manera no oficial y de forma muy adelantada a los tiempos. En este marco, Josefina Vázquez Mota tomó protesta como candidata de Acción Nacional a la gubernatura del estado de México, la antesala y prueba piloto de la grande, mientras que Margarita Zavala, apoyada por su cónyuge, el ex presidente que inició la “guerra” contra el narcotráfico, está en abierto proselitismo señalando que es la única que puede vencer al tabasqueño Andrés Manuel.

Margarita Zavala quiere madrugar en el PAN, pero no es la única, también aspiran a la candidatura presidencial el poblano Rafael Moreno Valle, y sigilosamente y sin decirlo, el líder nacional del albiazul Ricardo Anaya, el mismo que va y viene semanalmente a Estados Unidos, donde vive su familia en una zona residencial de Atlanta.

En el PRD, fiel a sus costumbres, siguen con sobresaltos, a pesar de que falta mucho tiempo para ello. En este sentido, ya Silvano Aureoles y Graco Ramírez, desgobernadores de Michoacán y Morelos respectivamente, señalaron sus pretensiones hacia Los Pinos; y en este partido todavía no digieren que el líder de la bancada en el Senado haya decidido dar su apoyo al Peje (y no al ya no popular Miguel Mancera, el más fuerte aspirante del sol azteca a la presidencia).

En el PRI muchos andan ya sobre la candidatura presidencial, los más fuertes son Osorio Chong y Videgaray que se toman fotos y aparentan una unidad que está lejos de existir. Algunos piensas apresuradamente en el secretario de salud y ex rector de la máxima casa de estudios del país, José Narro. Los cambios que se dieron en la CNOP (donde de última hora echaron al autor de su auto atentado, José Murat); en el organismo de mujeres priístas (ONMPRI) y en la secretaría general, con el arribo de Claudia Ruiz Massiueu Salinas (el apellido cuenta mucho) muestran reacomodos inesperados, propiciados por el ambiente ya electoral que se vive.

En este contexto, el viejo partido que fue columna del sistema político mexicano, cumplió 88 años queriendo dar muestras de poder y unidad, pretendiendo mostrar musculo ante la tercera posición que hoy tiene en las preferencias ciudadanas donde AMLO va –hasta estos días- en primer lugar.

El propio presidente de la República se presentó en el aniversario del tricolor en su calidad de líder indiscutible donde criticó, sin decirlo por su nombre, las opciones que representa el PAN y MORENA, éste último, con su único propietario.

Los movimientos que se han dado en los principales partidos hablan de una sucesión presidencial adelantada, a la que se le irán aparejando el resto de los aspirantes a las distintas posiciones, tanto en el ámbito federal como en el local.

APARTE. – Como dato curioso en la capital de país de manera inédita la disputa por la jefatura del gobierno se da entre tres mujeres: Claudia Sheinbaum de MORENA, quien aventaja en las preferencias de los electores a Xóchitl Gálvez del PAN Y Alejandra Barrales del PRD con un empate técnico. Y en Colima el profesor Federico Rangel ya se mueve por Manzanillo donde pretende crecer para buscar ser ungido como candidato a senador, donde ya hay bastantes tiradores de parte del tricolor. Muy lamentable la situación dada a conocer por el secretario de educación Oscar Javier Rosas Hernández, quien señaló que existen casos de estudiantes niñas o adolescentes, que están embarazadas o ya tienen un hijo. Y es lamentable porque se ven en la necesidad de abandonar la escuela además de que esto cambia de manera abrupta y para siempre un estilo de vida que debería de ir por otros caminos. Las raíces de ello vienen de las familias, aunque las instituciones quieran detener este problema. De cualquier forma, hay que destacar la implementación por parte de la secretaría de educación de los programas “Escuelas promotoras de ambientes saludables” o “Échale neuronas” para prevenir este tipo de situaciones lamentables.

*Twitter: @jdanie17

Comentarios

Comentarios