STSGE entrega 173 reconocimientos a jubilados

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), entregó 173 reconocimientos al mismo número de pensionados y jubilados.

El dirigente gremial, Martín Flores Castañeda, dio a conocer que el documento fue entregado a las personas que cumplieron 28 y 30 años de servicio.

Expresó que estos cumplieron con satisfacción sus años laborales con vocación, honestidad y eficacia para servir al pueblo de Colima. “Siéntase orgullosos de formar parte del Gobierno del Estado”.

Expresó que aún les restan muchas tareas que hacer en la vida familiar y social, además de sindical.

El gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, por su parte dijo que después de 28 años o más de servicio pueden platicar muchas anécdotas de cómo era Colima y el gobierno estatal en aquella época.

“Ha crecido Colima, la población y el gobierno estatal, lo cual tiene cosas buenas y retos a superar, los cuales son que se crece a un ritmo y el gobierno debe crecer a ese ritmo, de lo contrario se vería rebasado en las obligaciones que tenemos que atender como autoridad. Para ello requerimos de más empleados, vehículos, oficinas, además que el otro reto que para crecer en ese sentido, se requiere que los ingresos incrementen a un ritmo superior”.

Peralta Sánchez agregó: “Porque si crezco el aparato gubernamental para dar servicios, pero si no tengo los ingresos, entonces tengo problemas que me generarán déficit y que ello no conviene a nadie”. Añadió que por ello se debe actuar con responsabilidad, diligencia, honestidad y transparencia, lo cual se ha ofrecido desde que asumió la gubernatura.

Comentarios

Comentarios