‘Son un sector señalado y violentado, pero que ha tenido valor’: Eusebio Mesina a comunidad LGBT

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- El diputado local por Armería, Eusebio Mesina Reyes, aseguró que la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) ha sido una parte de la sociedad que ha sido perseguida y violentada durante muchos años, pero con valor para levantarse por sus derechos.

“Debemos aceptar que la sociedad muchas veces les ha recriminado; una parte los ha tratado con violencia, por eso, reconozco a cada uno de ustedes que han tenido el valor de aceptarse como son”.

Aceptarse y salir de cara a la sociedad, dijo, es de reconocerse, porque no hay nada peor que estar reprimido. “Por eso me da mucho gusto y me sumo con ustedes, me manifiesto contra la violencia hacia todos ustedes que integran estos sectores de la sociedad”.

Mesina Reyes reiteró su postura contra la homofobia y a favor de la diversidad sexual y la inclusión, respetando ante todo cualquier diferencia sexual.

En la marcha participaron también Gamaliel Haro, secretario de la Juventud; Mayra Evangelista, dirigente municipal del PRI en Armería; Oswaldo Jaramillo, titular de Poder Joven, así como Víctor Villanueva, en representación de María Elena González, responsable del movimiento contra la homofobia.

El legislador reconoció el respaldo del dirigente estatal de la Juventud, que ha dado al enlace de esta agrupación en el municipio, Oswaldo Jaramillo, “pues uniéndonos obtendremos mejores resultados”.

