SOLILOQUIO

Madurez ciudadana

Por: Yaret Ramos Vallett

Dicen que con la edad llega la madurez ¿madurez? Según el diccionario madurez es el estado de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. ¿En algún aspecto? esto quiere decir que alguien puede ser maduro en algo, pero no en todo lo que se refiere a su ser; o sea puede llegar a tener madurez profesional, madurez familiar, madurez emocional, madurez física, madurez psicológica, por lo tanto, no estoy de acuerdo entonces que se diga que una persona por llegar a cumplir determinada edad se le considere madura.

La vida es un constante aprendizaje, pero creo que nunca dejamos de aprender, así que nunca llegaremos a la madurez en plenitud. Entonces ¿Por qué decirle a alguien que es inmaduro o viceversa? ¿Tenemos los conocimientos suficientes para calificarle?

Es muy común que se considere inmadura a una persona que muestra sus sentimientos y emociones sin tapujos, en el momento que surgen, pero ¿realmente eso denota inmadurez? No estudié psicología, así que no me siento capaz de dar una opinión clínica al respecto, pero desde mi punto de vista, la inmadurez es subjetiva, pues para unas personas es y para otras no lo es. Así de simple.

El problema es que siempre tendemos a fijarnos en lo que hacen los demás, a juzgar, a criticar, sin tener en cuenta lo que la otra persona ha vivido o está viviendo, circunstancias que le han llevado a actuar de determinada manera en determinada situación. Nunca nos ponemos en el lugar del otro y se nos hace fácil prejuzgar, incluso a quien acabamos de conocer. Eso, a mí, sí me parece inmadurez.

Aunque como lo dije anteriormente, no soy especialista en la psique humana, creo que la inmadurez es algo subjetivo, intangible y cada persona adulta tendrá su grado de madurez en diferentes aspectos de su vida, pues así lo dice el diccionario en la definición de madurez.

Entonces me preguntó ¿los mexicanos cuándo alcanzaremos la madurez ciudadana? Sí, me refiero esa madurez que necesitamos para actuar como verdaderos ciudadanos que exijan a sus empleados, es decir los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, que realicen las actividades para los que fueron elegidos y colocados en sus puestos de trabajo.

Y no estoy promoviendo que haya una revolución armada en contra de los gobiernos, no, lo que yo quiero decir es que no seamos apáticos ante todo lo que nos muestran los medios de comunicación y las redes sociales, pues a veces parece que hemos perdido la capacidad de asombro y nos mostramos indiferentes ante escenarios de violencia, de fraudes con medicamentos y la salud de niños con cáncer, de que cada vez los pobres son más pobres y los ricos más ricos ¿qué hacer entonces?

Yo lo que puedo hacer primeramente es conducirme con honestidad y hacer mi trabajo con profesionalismo, enseñar a mis hijos el verdadero valor de ser un buen ciudadano al cumplir las leyes, promover que la economía de este país se siga moviendo comprando más productos mexicanos, pagar mis impuestos a tiempo, tratar a mis compatriotas con respeto, dejar de quejarme por la falta de acción de los políticos, con todo esto a mi favor tengo toda la calidad moral de exigirles a los funcionarios que cumplan con lo que prometieron cuando levantaron la mano y dijeron que aceptaban el cargo “y si no, que la Nación se los demande”. Pues yo se los demando.

Comentarios

Comentarios