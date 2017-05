Sin registro de zika, paludismo ni chikungunya en Colima, al momento: Salud

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En lo que va del año sólo se han registrado 11 casos de chikungunya, dio a conocer el secretario de Salud, Federico Villaseñor Ruíz.

“(Al momento) zika no hay, chikungunya no hay, sólo hay once casos en lo que va del año, ha bajado mucho”.

Indicó que para evitar estas enfermedades, además del dengue y paludismo, se establecieron acciones para el control de enfermedades transmitidas por el Aedes Aegypti.

“Las acciones consisten en control de vectores, evitar criaderos, no tener moscos; si existen casos, que los médicos estén capacitados para identificarlos y poderlos atender correctamente”.

Dijo que todos los trabajos son de manera permanente, pero que sólo se intensifican previo a la temporada de lluvias.

