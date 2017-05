Sin dejar mensaje, terminó con su existencia

Antonio Vázquez López|COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col. Movilización de las corporaciones de seguridad, se registró en un domicilio de la calle Mango Manila, del Barrio 3, del Valle de las Garzas, en el municipio de Manzanillo, al reportarse el presunto suicidio de un masculino.

No se revelaron los generales del hoy occiso, del cual solo se dio a conocer de manera no oficial que no habría dejado algún mensaje.

Primeras versiones indican que el cuerpo fue hallado colgando de una soga atada al cuello, y aunque arribaron paramédicos de la Cruz Roja, solo confirmaron que la persona no presentaba signos vitales.

La policía municipal resguardo la zona.

