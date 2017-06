Sin aclararse las causas del incendio en el almacén de la COMAPAT donde perdió la vida un trabajador

*Aclaran también que no estaba en horario de trabajo.

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El director de la Comisión Municipal de Agua Potable, Gildardo Álvarez Pulido, admitió que no se han aclarado las causas del siniestro de las instalaciones del almacén ubicado entre las calles Juan de la Barrera y Amado Nervo de la colonia Unión, donde perdiera la vida el trabajador Héctor Manuel Gil Ávalos.

Dijo que en su momento serán las autoridades competentes las que den un dictamen y se pueda determinar lo que ocurrió. Hasta el momento sólo se tiene conocimiento que el incendio comenzó al filo de las 10:30 de la noche.

En cuanto al trabajador, explicó que se desempeñaba como almacenista y desconoció los motivos por los cuales se encontraba dentro de las instalaciones, toda vez que no era su horario de trabajo. “El trabajador no debería de estar ahí porque su horario es de 8:00 a 2:00 de la tarde, por lo que no hay motivo para que estuviera en el lugar”.

De la causa de muerte, dijo que aún no está determinada y que al igual que el siniestro, tendrá que ser evaluado y dado a conocer por las autoridades que correspondan.

“Lo que sí te puedo decir, es que estamos lamentando su pérdida, que estaremos al pendiente de su caso y que la Comapat ofreció las facilidades y toda la atención para que las investigaciones sigan su curso natural”.

Dejó en claro que las pérdidas en cuanto al patrimonio fueron material de papelería, archivos y tuberías, cosas propias del almacén; mientras que el bombeo está por fuera, de manera que no resultó dañado y tampoco afecta al servicio de suministro de agua a la población.

Comentarios

Comentarios