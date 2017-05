Sigue la venta de mascotas en las calles; autoridades hacen caso omiso

*foto de archivo

Colima, Col.- La venta de mascotas en las calles y avenidas de la zona metropolitana de Colima sigue presentándose y las autoridades hacen caso omiso, a pesar de que está prohibido por la Ley de Protección Animal.

Entrevistada al respecto, Adriana Buenrostro, representante de Animal Hero hizo un llamado a las autoridades para hacer cumplir la ley en la materia, donde en su artículo 28 establece que la venta de animales en la vía pública está prohibida.

Sin embargo, recordó que también se necesitan crear reglamentos para esta ley que fue aprobada en el 2011 y por lo tanto no se puede aplicar como se debe.

“Se debe tomar en cuenta por parte de las autoridades lleven a cabo su trabajo, además de recibir las denuncias a cada Ayuntamiento vía 911, con la finalidad de retirar a estos comercios irregulares”, apuntó.

Tras lamentar que tiene seis años que no se ha retomado crear el reglamento por parte del ejecutivo estatal para que después se turne a los Cabildos de la entidad y sean aprobados, comentó que el Ayuntamiento de Colima cuenta con un reglamento en la materia pero le faltan adecuaciones.

En ese sentido, la activista social extendió la invitación para que el gobierno del estado no deje de lado el tema, no obstante manifestó que como agrupación están dispuestos en colaborar para la creación de los reglamentos, con el objetivo de que no sea una ley muerta.

La activista social aclaró que aún sin reglamento, las direcciones de Abasto y Comercialización de los municipios pueden sancionar a quienes vendan mascotas en la calle o negando los permisos, además en el Código Penal se contempla maltrato y crueldad animal.

“Si alguna persona identifica que aunado que se están vendiendo las mascotas considera que también se encuentran en una situación de riesgo, se puede denunciar”, expuso.

Finalmente, Adriana Buenrostro dijo que donde más se ha identificado la venta de mascotas en las calles, es principalmente en zonas aledañas a centros comerciales de Colima-Villa de Álvarez.

