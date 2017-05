Siete homicidios y 19 cadáveres encontrados en lo que va de la administración de Mendoza

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col. En lo que va de la administración del panista Rafael Mendoza Godinez, quien entró en octubre de 2015, se han reportado 7 homicidios y se han encontrado 19 cadáveres.

Así lo informó en su comparecencia en el congreso del estado, donde señaló que cuenta con siete patrullas y la mayoría de los policías tienen bajos salarios, además de que muchos de ellos reprobaron los exámenes de confianza y no han podido suplir las vacantes.

Agregó que uno de los hechos que más atrajo la atención de los medios de comunicación fue el hallazgo de 10 cadáveres en los límites de Colima y Jalisco en donde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) está llevando las investigaciones correspondientes.

Cuestionado sobre el delito del robo, afirmó que se ha reducido en un 32 por ciento, pero al abundar sobre las cifras de este delito, ya no dio datos concretos.

A la pregunta expresa señaló que al llegar a la administración había seis patrullas, “actualmente contamos con siete, y seis motopatrullas”, estas últimas fueron adquiridas con recursos propios.

Luego, recriminó la falta de apoyo del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, pues han pedido patrullas y no han obtenido respuesta. “Las que tenemos son puros cascarones, se nos descomponen a cada rato y nos cuestan bastante”.

Apuntó que hay siete patrullas operando para dar atención a 30 mil habitantes.

Más adelante, indicó que ninguna de las patrullas tiene el sistema GPS, la corporación cuenta con 55 radios, tienen cinco cámaras de vigilancia y una no funciona.

A la pregunta de Juana Andrés, el edil respondió que tiene una patrulla y dos elementos que lo resguardan.

“Porque ya me han pasado desgraciadamente dos casos y gracias a Dios no han llegado a mayores, pero sí he pasado dos casos terribles”.

Entrevistado al término de la comparecencia, no quiso abundar sobre los “casos terribles” que ha sufrido.

Aceptó que el tema de la seguridad se le dificulta “un poquito, por lo complicado que es, me han pasado dos, tres cositas”.

Dijo que se tiene que mejorar el salarios de los policías, pues en promedio ganan entre 2 mil 800 a 4 mil pesos quincenales.

Insistió que el gobierno del estado tiene que apoyar a los municipios; “nos descuidan, a veces el gobierno del estado quiere echarse el paquete solo, no, debe ayudarnos a nosotros, a mejorar en más elementos, mejores patrullas, más cámaras de seguridad para mejorar nuestros municipios y mejorará el estado”.

Finalmente señaló que en comparación con otros municipios, “Cuauhtémoc es uno de los municipios seguros”

