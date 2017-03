La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Resulta muy simpática la nueva puesta en escena que ofreció ayer a los medios el Partido Acción Nacional titulada “Sí merecía castigo Rafa, pero chiquito” y es que después de reconocer que Rafael Mendoza el defenestrado alcalde de Cuauhtémoc si había violado la ley, todos los albicelestes ofendidos al unísono tacharon de excesiva la sanción consistente en destitución del cargo y la inhabilitación incluida por un periodo de siete años para desempeñar cargos públicos, algo así como el tiempo suficiente para que nadie se acuerde de Rafa.

Y usted recordará querido lector aquel mitin en donde el ya alcalde de Cuauhtemoc utilizó la envestidura de funcionario de primer orden municipal para acarrerar votos para su padrino político y eso me hace recordar el lema de esa campaña que se escuchaba a través del perifoneo realizado por las motos contratadas para los servicios de publicidad ¡Alégrense que ya se van… alégrense que ya se van! Y al parecer esta frase se les está convirtiendo la ley boomerang, aquella que establece que lo que das recibes y vaya que se están yendo, pero los del PAN.

Y es en el escenario de la división tan lamentable que se está viviendo en éste instituto político donde Enrique Michel no encuentra eco para sostener sus demandas, donde el “líder” no ha tenido la capacidad de generar los consensos y tejer los acuerdos para que la suma de voluntades se imponga y blinden a sus alcaldes, a sus diputados. Eso no es más que el resultado de la indignación de la militancia que reclama que sean otras manos quienes dirijan las riendas del PAN y sean otros pasos quienes los conduzcan rumbo al 2018.

Y recordemos que el diez de marzo del 2016 la Comisión de Responsabilidades del Congreso Estatal, entonces presidida por la diputada Julia Jiménez Angulo, ordenó iniciar el procedimiento de juicio político y notificar personalmente al denunciado Rafael Mendoza. Los panistas le apostaban todo a que la amonestación que se le impondría a Mendoza sería de manera privada o en el más severo de los casos, una sanción económica, jamás se imaginaron que los mismos candidatos del PAN generarían las condiciones para sentar en el banquillo de los acusados y darle la sentencia máxima a quien a grito abierto pidió el voto para beneficiar al entonces candidato Jorge Luis Preciado en las elecciones para gobernador que se celebraron el 17 de enero del año pasado.

Y viene la respuesta violenta del coordinador jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Eduardo Aguilar, quien la primera reacción que mencionó a los medios de comunicación fue la de buscar la sanción de acuerdo a los estatutos albicelestes para los diputados Riult Rivera, Crispín Guerra y José Santos Dolores, y además abundó diciendo que la sanción impuesta a Rafael Mendoza más que un tema jurídico pareciera una venganza política “porque cuando lo jurídico se lleva a lo político con irresponsabilidad, bajo la lógica de la venganza, es cuando entonces una sociedad y un Congreso empiezan a perder credibilidad”.

O sea que buscan que se sancione pero que el mismo PAN delimite hasta qué punto puede ser la sanción, abusando de su número de curules en el Congreso del Estado, actuando de manera pusilánime para beneficiar a un infractor de la ley y dotarlo de un fuero de impunidad que ponga en duda la credibilidad de las instituciones responsables de impartir justicia electoral. No le den muchas vueltas señores del PAN, lo que pasó a Mendoza es un claro mensaje de que en Colima el PAN está completa y totalmente fracturado.

La enseñanza que deja esta sanción a Rafael Mendoza es a final de cuentas un clamor ciudadano, que está harto de que todos los años, los actores políticos se pasen por el arco del triunfo la normatividad electoral y nadie respete la ley. Con lo que le pasó al presidente municipal de Cuauhtémoc, verá usted como en el 2018 todos los representantes populares caminarán derechito, como caballitos de calandria, porque ya se dieron cuenta de que quien viola la ley puede ser desaforado e inhabilitado para ocupar cargos públicos.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: Impresionante el evento de entrega de becas que aglutinó a miles de personas en el casino de la feria de Manzanillo. Padres de familia y alumnos acudieron puntuales a la cita en donde se repartieron becas por casi cuatro millones de pesos para incentivar a que los alumnos continúen esforzándose para mantener un buen promedio. Bien por la alcaldesa Gabriela Benavides, me queda claro que para ella la educación es un tema de primer orden en su agenda. Pero también es de resaltar el discurso tan emotivo que pronunciara a los presentes el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, en donde invitaba a que los alumnos siguieran preparándose para mantener sus niveles de excelencia académica refrendando su compromiso con la educación como piedra angular del desarrollo del estado.

REMITO: Decenas de personas detuvieron en el evento de entrega de becas celebrado ayer al gobernador Nacho Peralta y a la alcaldesa Gaby Benavides, para tomarse la foto del recuerdo. Algunos otros hicieron peticiones al mandatario que de inmediato fueron canalizadas a su equipo de colaboradores.

Comentarios

