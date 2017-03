Servicios de Asistencia Educativa: Médico Escolar

PUPITRE AL FONDO

Por: Blanca F. Góngora

En el Manual de Organización de la Escuela Secundaria, dentro de la colección de manuales administrativos de la Secretaría de Educación Pública, con fecha de septiembre de 1981, se contempla, en el área de Servicios de Asistencia Educativa, que las secundarias deben contar con Orientador, Trabajador Social, Prefecto y Médico Escolar.

Según el manual, debe haber una plaza de médico escolar por cada turno y su ubicación física debe estar en la enfermería de la escuela. Dicho puesto solo puede ser ocupado por personas que cuenten con título de médico y cédula profesional así como con registro ante la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entre sus funciones (que son varias) cabe destacar que deberá efectuar el examen médico a todos los alumnos del plantel y elaborar el fichero clínico y las tarjetas correspondientes, proporcionar atención médica de urgencia a los alumnos y personal escolar que lo requiera y recomendar que los alumnos que ameriten atención médica especializada acudan a instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio.

Por las fechas que este manual tiene, quizá sea ya obsoleto, pero si lo revisamos podemos darnos cuenta que sigue siendo igualmente fundamental y necesario contar con un médico en cada escuela, pues su presencia sería la salvaguarda real de la salud de nuestra comunidad estudiantil. Todo esto viene a colación debido al lamentable deceso de la estudiante de la Secundaria Corona Morfín, escuela de la que no dudo siguieron los protocolos que tenemos indicados seguir y que marca la Secretaría de Educación, pero también sé que la presencia de un médico, como indica el organigrama de las escuelas secundarias hubiera sido de muchísima ayuda. Nuestra comunidad estudiantil de educación básica es la más vulnerable y no tendría que ser así, deberían al menos tener los derechos en salud como los tienen los estudiantes de la Universidad de Colima, es decir, que todos por el simple hecho de ser estudiantes tuvieran ya derecho a servicios médicos, pues eso y más merece la niñez mexicana en general: servicios médicos primero por el simple hecho de ser niños, y servicios médicos además por ser estudiantes. Que no se escatime más en este rubro.

