Semana de destapes rumbo a 2018 Laudo inesperado JLP está de fiesta

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

La cita fue en conocido restaurante sobre el boulevard costero Miguel de la Madrid Hurtado, cerca de las 10:00 horas dio inicio la rueda de prensa ofrecida por Virgilio Mendoza, el delegado especial del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien se encontraba acompañado de los regidores de Acción Nacional Enrique García Pérez y Juan Campos; pero además en la mesa se encontraba el regidor del Partido Nueva Alianza (PANAL) Christyan Sánchez Cosío; todos en el uso de la palabra, aseguraron dejar las filas de sus institutos políticos con quienes trabajaron la pasada elección para sumarse al proyecto político del PVEM que encabeza el diputado federal ameritense.

Y aunque en apariencia se hable de un éxodo, se sabe que aunque ya no militan ni en el PAN ni en el PANAL, sin duda alguna, se adelantan para preparar el escenario para la alcaldesa Gabriela Benavides Cobos, que de acuerdo a la victoria en el Tribunal Electoral, no deja dudas de que aunque Gaby Benavides siempre ha defendido los colores albicelestes, tendrá que apostar su capital electoral para obtener su boleto seguro en primera fila para el Senado de la República, o bien, si la cuota de equidad no da para más, buscar la reelección a la alcaldía porteña.

Cuestionados los regidores por la prensa acerca de si ya contaban con una promesa para ser candidatos a diputados locales, expresaron “que aún no pueden hablar de esos temas y que se suman al trabajo que encabeza Virgilio Mendoza”, quien a su vez aseguró que cuenta con todo el apoyo del delegado federal Nabor Ochoa López con quien tiene una excelente relación de amistad y trabajo, todos navegando hacia el mismo rumbo y aclaró “que las puertas del PVEM están abiertas para que Gaby Benavides y los que así lo decidan se sumen a dicho proyecto”; recordando que en unos meses se realizará la renovación del Consejo Estatal para designar al Secretario General y a los integrantes del Consejo Político Estatal de ése partido. Entre los rasgos que definió para la elección de los próximos candidatos dijo “que deberán ser personas honestas, cercanas a la gente y con alta rentabilidad electoral” y acentuó que la equidad de género deberá jugar un papel importante para que el mismo número de mujeres y hombres deberán estar ocupando los espacios de participación en política, es decir, de las 10 alcaldías, por lo menos cinco deberán ser mujeres, al igual que las fórmulas para cabildos y el congreso local, por lo que hizo un llamado para que las mujeres participen activamente en el proceso electoral que viene.

Es así como traza la ruta el PVEM para 2018, en una semana de destapes y sorpresas, pero de un reconocimiento de la falta de mujeres en la actividad política en toda la entidad.

Mientras tanto en el salón de la justicia, es decir, el Tribunal Electoral del Estado de Colima dio el fallo a favor de Enrique Michel Ruiz, quien será el monarca “de mentiritas” del Partido Acción Nacional en el estado de Colima, pues todos sabemos que quien dirige los destinos del albiceleste en la entidad es el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Y si nos vamos al mapa político de Manzanillo sabremos que viene la operación guillotina, en donde se asegurarán de no dejar cabezas en pie para que se filtren en el siguiente proceso electoral, dicho de otra forma, todo lo que huela a Gabriela Benavides Cobos y a Virgilio Mendoza Amezcua, pretenderá ser arrancado de raíz; a menos de que lleguen a un acuerdo muy conveniente para llevar la fiesta en paz y repartir candidatos y flanes en todas las candidaturas y fórmulas.

Pero esto no termina aquí, queda la pregunta que no debemos olvidar ¿A dónde emigrarán los seguidores de Pedro Peralta Rivas? Considerando lo complicado del horizonte, resulta un capital electoral muy importante para no perderlos de vista. Pues a todo mundo le queda claro que Peralta Rivas, goza de excelente fama para operar en procesos electorales. Pero dejemos que sea el arte de ponerse de acuerdo quien marque las pautas del 2018.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: para los diputados que se llaman protectores de los animales, deberían imponer fuertes sanciones y multas a quienes no cuiden bien de sus mascotas, a quienes no mantengan salubres las áreas en las que habitan, a quienes no les brinden tratos de calidad y limpien sus heces en la vía pública; pero más fuerte aún, a quienes cometen maltrato animal. Sería bueno ver a los diputados pasear por calles y jardines de los municipios, para que ellos se percaten de la dimensión del problema. Se hace extensiva la invitación al diputado Luis Ladino, conocido por introducir a su perro al recinto legislativo.

REMO: nunca dejaré la lucha del respeto a los derechos de las mujeres, tampoco soltaré la toalla en coadyuvar para que cese la violencia contra mi género que no respeta edades, clases sociales o razas. La violencia es un tema global. Que la pascua, traiga la profunda reflexión y el compromiso para que desde el seno familiar, se gesten las condiciones de un mundo sin violencia a las mujeres, si cada quien aporta su parte, vamos por buen camino.

Comentarios

Comentarios