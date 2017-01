SEDESOL aplicó programas sociales donde se invirtieron más de 156 millones de pesos en Tecomán

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El delegado de la SEDESOL, Carlos Cruz Mendoza, informó que durante el 2016 se realizaron programas como los cuartos adicionales, programa 3×1 para migrantes jornaleros, becas, fomento a la economía, pensión para adultos, jefas de familia, estancias infantiles, conversión social y programas sectorizados, en donde se invirtieron 156 millones 976 mil 133 pesos beneficiando a 60 mil 539 tanto en la cabecera municipal como en las comunidades rurales.

Al respecto, el presidente municipal José Guadalupe García Negrete reconoció que es la primera ocasión que un delegado federal entrega un informe sobre sus actividades, aun cuando no es una obligación legal. “La verdad que nos sirve de mucho porque ustedes como representantes de colonia, líderes, quienes hacen un trabajo social, saben de los programas que tiene Sedesol y es el momento de que se lleven ahorita todos esos programas y que puedan hacer su labor de gestión para todas esas personas que no están inscritas”.

García Negrete destacó que los programas sociales son la columna vertebral que viene a abatir las necesidades de quienes se encuentran en situación de pobreza y es a través de estos programas que se da solución a las carencias y al rezago social.

Lamentó que Tecomán esté considerado entre los municipios con mayor número de personas con carencias y rezago, “por eso no podemos dar ni un paso atrás, no podemos cerrar los ojos a una realidad que estamos viviendo, pero estamos aquí para servir a Tecomán, para atender las necesidades de la población, para dar respuestas contundentes, sabemos que no estamos solos y contamos con la Sedesol para salir adelante”.

