Secuestra la delincuencia organizada 29 vehículos en Michoacán

COLIMANOTICIAS

Morelia, Mich.- Finalmente fueron 29 vehículos los que secuestró la delincuencia organizada, de los cuales 19 resultaron completamente calcinados, en los bloqueos que se realizaron en la Tierra Caliente, Ciénega de Chapala, Zamora y parte de la región purépecha.

A decir de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), estas acciones fueron en respuesta por el arresto de 22 integrantes de la célula delictiva que encabezaba Gonzalo Verduzco Plancarte, El Sema, y que operaban en las regiones antes citadas.

También los bloqueos e incendios fueron en respuesta por el decomiso de una huerta de aguacate de 200 hectáreas (ubicada en el municipio de Salvador Escalante), propiedad del ex líder templario Nazario Moreno, El Chayo, que se disputaban dos grupos de ex autodefensas, lo que motivó incluso el asesinato de siete presuntos ex autodefensas, ultimados cerca de la propiedad.

Las manifestaciones de la delincuencia fueron en municipios como Apatzingán, Múgica, Gabriel Zamora, Sahuayo, Zamora, Parácuaro, Tangamandapio, Uruapan, Tingüindín, entre otros.

Ayer viernes a las 22:30 horas, autoridades federales y estatales lograron desbloquear las vías, y mantienen un operativo de vigilancia por estas regiones para impedir nuevas acciones delincuenciales.

Fuente: LA JORNADA

Comentarios

Comentarios