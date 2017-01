Secretaría de Educación desconoce quién era el docente asesinado en Tecomán

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima.- El secretario de Educación, Oscar Hernández Rosas, desconoció el motivo por el cual un docente de Tecomán fue asesinado a balazos la noche de ayer domingo.

El profesor daba clase en una escuela primaria en la capital y fue agredido a balazos cuando descendía de su vehículo en la colonia San José al sur Tecomán.

Al respecto Hernández Rosas, expresó que no conocía al docente, por lo que pidió información al coordinador de Servicios Administrativos de Tecomán, quien no aportó datos.

No tenemos datos, no es una persona que conociéramos, ni conozco las circunstancias; lo que yo digo es que toda la ciudadanía debemos de poner lo que nos corresponda para que Colima esté tranquilo, aportar tranquilidad y certeza”.

Además descartó que docentes hayan denunciado a la autoridad sobre amenazas.

De manera general no he percibido ni me han expresado los maestros que tengan temor, hemos tomado medidas precautorias, tratando de salvaguardar la integridad física de la comunidad escolar en general”.

El funcionario argumentó que en Tecomán, en los turnos nocturnos, han recortado los recesos y tiempo de clase para que ni docentes ni alumnado permanezcan tarde en las instalaciones y se puedan retirar oportunamente a sus casas, esto mientras no se normalice la situación.

Así tampoco se han negado en cumplir con sus tareas, ya que todos acuden a trabajar a los municipios.

Sin embargo, expresó que se le ha planteado a la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia en el Estado y las direcciones de Seguridad Pública en los municipios, tener más vigilancias en planteles.

En realidad nuestro problema central ha sido el robo a las escuelas, no tenemos otro problema y hemos estado trabajando para que haya mayor vigilancia.

