¿Se te fue el sueño a media noche? Evita estas costumbres

México.-La pérdida de sueño se ha vuelto un problema alarmante en los últimos años, pues millones de personas reportan tener problemas para conciliar el sueño o despertarse continuamente durante la noche.

Cuando te desvelas ya sea por insomnio o una interrupción a media noche puede deberse al estrés, cansancio, sueño liviano, preocupaciones, entre otras cosas que hacen que te despiertes involuntariamente.

Despertarse en medio de la noche puede romper por completo las horas de descanso afectando tu rendimiento en el día a día. Si esto te está sucediendo debes evitar ciertas costumbres para no empeorar tus desvelos.

Nada de ir al baño sólo porque sí. Si tienes ganas, obviamente no puedes evitar ir; pero si es porque te despertaste y no hay más nada qué hacer, esto solo hará que te cueste más aprovechar las horas de sueño restantes. Pues tus pulsaciones se habrán reactivado a un ritmo mayor al necesario para dormir.

Nada de tocar el teléfono, ni para mirar la hora. Esto te causará ansiedad, entre otras distracciones, que no permitirán que concilies el sueño. Sabemos que quieras saber cuántas horas de sueño te quedan; pero esto no servirá de nada, así que evítalo… Ya sonará la alarma cuando sea el momento. Cierra los ojos y relájate, es importante no solo dormir sino también reposar.

Comer. Ir a la nevera y engullir todo lo que encuentres a media noche, acelerará tu corazón. Así, tu cerebro se activará y hará que te sientas pesada. Aunque tu estómago te lo pida no comas en la madrugada.

Fuente: EME DE MUJER

