Se suspende el fútbol el fin de semana

*La Liga Bancomer MX, Liga de Ascenso, Liga Premier, Tercera División y todas las categorías en competencias, como Sub 20, Sub 17 y Sub 15 suspenderán sus partidos pactados entre el 22 y 24 de septiembre como apoyo solidario a las personas afectadas por el sismo de este miércoles.

Hipólito Arellano|COLIMANOTICIAS

Ciudad de México.- Tras el sismo de 7.2 grados que sacudió al centro del país y en medio de las muestras solidarias de los distintos clubes de la Liga Bancomer MX, se anunció de manera oficial la suspensión de la Jornada 10 del fútbol mexicano, que incluía entre sus distintos partidos al Clásico Nacional, así como el Liga de Ascenso, Liga Premier, Tercera División y todas las categorías en competencias, como Sub 20, Sub 17 y Sub 15.

A poco más de 24 horas del terremoto, con consecuencias en la Ciudad de México y otras entidades, el órgano rector del futbol mexicano anunció que no se llevarán a cabo los compromisos pactados entre el 22 y el 24 de septiembre, aún cuando se descartó algún daño estructural en los distintos inmuebles del país.

Esta medida se suma a la suspensión de los duelos de Copa MX, que se llevarían a cabo a media semana y con los partidos América-Cruz Azul y Chivas-Atlas como principales atractivos; este primer anuncio se dio el mismo 19 de septiembre en las horas posteriores al fenómeno natural.

Para este fin de semana estaban programados partidos como Puebla-Monterrey, Lobos BUAP-Xolos, América-Guadalajara y Pumas-León, todos ellos en algunas de las principales zonas afectadas y a sólo días del terremoto que ha costado la vida a más de 200 personas.

La suspensión de los nueve encuentros fue decidida por un grupo directivo encabezado por Enrique Bonilla, que previamente analizó todas las opciones posibles para la realización o el aplazo de la décima fecha del campeonato local, aún liderado por los Rayados de Monterrey.

