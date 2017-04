Se reserva Duarte derecho a decidir sobre extradición

COLIMANOTICIAS

Guatemala.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se reservó a aceptar o no su extradición hasta que se reciba y se evalúe la solicitud formal para ello.

La audiencia entró a un receso para que el enjuiciado discutiera con sus abogados su decisión. Al reinicio del procedimiento judicial el juez Adán García le preguntó a Duarte si aceptaba o no la extradición inmediata a lo que respondió que se reservaba el derecho.

El exmandatario dijo que esperaría la petición formal del Gobierno Mexicano.

“No puedo allanarme, me reservo derecho hasta que llegue la solicitud formal del Gobierno mexicano”, respondió Duarte. Además Javier Duarte negó que sea necesaria una comunicación adicional a la Embajada mexicana sobre su caso.

Fuentes de la SRE indicaron que esto equivale a rechazar asistencia consular, aunque el Consulado verificará que reciba debido proceso.

