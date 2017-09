Se reanuda la Liga MX; anuncian los horarios para los juegos de la Jornada 11

*Tras la suspensión de la Fecha 11, el torneo del balompié azteca regresará a la actividad a la mitad de la semana

Redacción|COLIMANOTICIAS

Ciudad de México.- Tras suspenderse la Jornada 10 del Apertura 2017 por el fuerte sismo que sacudió el centro de México, la Liga MX dio a conocer los horarios con lo que se reanudará la actividad del balompié azteca con la Fecha 11.

Sin olvidar la causa que nos une #FuerzaMexico 🇲🇽, es hora de seguir.

Así se jugará la #J11AP2017 de la #LIGABancomerMX

⚽ #SienteTuLiga ⚽ pic.twitter.com/OLXuTa6kXD — LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) September 24, 2017

El martes 26 de septiembre empezará a rodar el esférico a las 19:06 horas con el Chivas vs Lobos BUAP; a las 20:00 horas se disputará el Puebla vs Atlas; el Veracruz vs Monarcas a las 21:30 horas; y el Tijuana vs Tigres se realizará a las 23:15 horas, tiempo del centro de México.

Los otros juegos, que se disputarán el miércoles 27 de septiembre, comenzarán a las 19:06 horas con el León vs América; a las 21:00 horas se jugarán el Toluca vs Pumas, Necaxa vs Gallos y Rayados vs Santos.

El último duelo será el Tuzos vs Cruz Azul a las 21:06 horas, cotejo que se tenía programado para jugar en el Estadio Azul, pero que por la Declaratoria de Emergencia en la Ciudad de México se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo.

Comentarios

Comentarios