Se quedó con las ganas…

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Cuando amaneció el pasado martes parecía que sería un gran día para la presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de Colima, Ayizde Anguiano Polanco, pues gracias a sus buenos oficios, había logrado convencer a los consejeros de Instituto Nacional Electoral, que conforman la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), de que ella era la mejor opción para convertirse en la presidenta definitiva del consejo general del IEEC y concluir el período para el que había sido electa la defenestrada ex presidenta Felícitas Valladares Anguiano.

Primero el consejero Arturo Sánchez Gutiérrez, a través de su cuenta de twitter, el lunes había publicado que el martes designarían a Ayizde Anguiano Polanco, como presidenta del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Colima, y que solo esperaban que se aprobara en la Comisión de Vinculación, el proyecto de acuerdo que sería presentado al consejo general en la sesión extraordinaria de este martes.

Y efectivamente en la segunda de las dos sesiones extraordinarias celebradas el martes en el Instituto Nacional Electoral se puso a la consideración el proyecto presentado por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, que preside Ciro Murayama, en donde proponía aprobar la designación de Ayizde Anguiano, como consejera presidenta, hasta el año 2021.

Como por arte de magia le surgieron todas las virtudes a la presidenta, incluso el consejero Ciro Murayama, no tuvo empacho en proponer violar el propio resolutivo del 16 de noviembre cuando removieron a Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, ya que en aquella ocasión el consejo general había aprobado emitir una convocatoria para sustituir a la removida presidenta del IEEC y ordenaban que se aplicara el artículo 101 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales (LEGIPE).

En la sesión de hace un par de días Murayama, proponía designar a Ayizde Anguiano, aplicando un reglamento reformado apenas el pasado 24 de febrero que además está impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y quería hacer efectivo lo plasmado ese documento, a pesar de estar por debajo de la LEGIPE, y de acuerdo al Artículo 35 numeral 2, pretendía que el consejo general del INE designara a quien sustituiría a la defenestrada presidenta del IEEC.

Murayama incluso en aras de tratar de imponer a Ayizde Anguiano, se arrogaba facultades metaconstitucionales, ya que pretendía que la presidenta provisional del IEEC, fuera designada presidenta definitiva hasta el 30 de septiembre del año 2021, es decir, a que concluyera el período para el cual había sido electa Felícitas Alejandra Valladares Anguiano.

Y lo peor que no solamente Murayama, sino también Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova, Arturo Sánchez Martínez, Adriana Margarita Favela, Enrique Andrade, poco les importaba violar el período legal para el cual fue electa Ayizde Anguiano, ya que en 2014, cuando fueron electos los integrantes del consejo general del Instituto Electoral de Colima, la susodicha Ayizde Anguiano, fue electa para un período de 6 años, es decir, su responsabilidad concluirá el 30 de septiembre pero del año 2020.

Si, así como lo está leyendo, quién sabe por órdenes de quién, o atendiendo qué, no solo pretendían violar el resolutivo del 16 de noviembre de 2016, y violar el artículo 101 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino el acuerdo general aprobado en 2014, donde fueron designados los integrantes del consejo general de del IEE de Colima y donde claramente se especificó cuánto debían durar en su encargo los y las consejeras y Ayizde Anguiano fue electa para 6 años, no para 7.

Ciro Murayama, tratando de lograr convencer a los cuatro consejeros que no estaban dispuestos a violar la LEGIPE, ni los acuerdos y resoluciones aprobados desde 2014, –Pamela San Martín Ríos y Valles, Benito Nacif, José Roberto Ruiz y Javier Santiago–, que se mantuvieron firmes y votaron en contra, y con ello impidieron esta que hubiera sido una terrible violación a la Ley, el presidente de la Comisión de Vinculación, sacó a relucir todos los atributos de Ayizde Anguiano.

Dijo que la presidenta provisional “ha logrado (si él supiera lo que está haciendo al interior del Instituto), una cohesión del colegiado, seria, sobria, que ha potenciado la aprobación de acuerdos, casi siempre por consenso y es una persona que tiene una amplia experiencia en materia electoral, antes incluso de ser designada consejera por nosotros y creemos que contribuiría a la cohesión y al fortalecimiento del OPLE, esta designación”.

Murayama Rendón no reparó incluso en golpear a la ex presidenta Alejandra Valladares, con tal de tratar de imponer a Ayizde Anguiano, afirmando que “nos conviene que llegue, después de que fue un OPLE, con problemas en su conducción, lastimado en término de sus atribuciones que no se le permitió organizar la elección extraordinaria, aunque el OPLE no fue el responsable en los más mínimo de la anulación…”.

Todos los representantes de partido en contra…

Sin embargo los representantes de los distintos partidos políticos representados en el consejo general del INE todos se pronunciaron en contra de esta designación, por ejemplo Pedro Vázquez González del PT, recordó que el 6 de noviembre de 2016 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó la resolución del INE CG/684/2016, y ordenó la remoción de Felícitas Alejandra Valladares, presidenta del Instituto Electoral de Colima.

Y destacaba que en el resolutivo cuarto de la resolución quedó establecido que “…se instruye a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para que en su momento inicie los trabajos para llevar a cabo un nuevo procedimiento de selección y designación de la vacante respectiva, en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución”.

Y de acuerdo a dicho considerando hace alusión que la designación “a que en su momento inicien los trabajos para llevar a cabo un nuevo procedimiento de selección y designación de la vacante respectiva en los términos establecidos en el Artículo 101 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el Libro Segundo Título Primero del reglamento anteriormente citado”.

Ante eso el representante del PT dijo que tanto el resolutivo cuarto como el considerando cuarto, hablan de un nuevo procedimiento en términos del artículo 101 de la Legipe. En el artículo 101 de esta Ley, se establece de manera clara y sin ambigüedades, el procedimiento para la elección del consejero presidente y es a través de una convocatoria pública.

Agregó que en la misma resolución aprobada el 16 de noviembre, “establece que esta nueva designación debe apegarse a lo que establece el libro segundo título primero, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral, para la designación y sanción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales”.

Ayizde Anguiano, ligada al ex gobernador MAM…

Durante la discusión salió a colación que la presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado, tiene un fuerte lazo con el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, y desde que asumió la responsabilidad de este organismo electoral, ha estado rodeándose de personal que tuvo lazos muy cercanos al ex mandatario colimense.

El comisionado del Partido Acción Nacional, Francisco Gárate, quien luego de señalar que suscribía todo lo afirmado por el comisionado del PT, dijo que de aprobarse el acuerdo como se proponía, estaban una reelección, la cual estaba prohibida, por lo que establece el artículo 116.

“Y eso no se puede, y sin embargo es lo que están proponiendo con este acuerdo y adicionalmente diré que para el caso de Colima, tendríamos que ser particularmente cuidadosos. No hay otra entidad que haya tenido tantas nulidades de elección como Colima, y también habrá que decir que nosotros apreciamos que en el actual OPLE de Colima, hay una situación de una insana influencia del ex gobernador Mario Anguiano “, dijo el comisionado del PAN.

El representante de Acción Nacional dijo que el actual Secretario Ejecutivo, Omar Espinoza, “es esposo de quien fuera la secretaria particular del ex gobernador; y que la actual Directora Jurídica, era la auxiliar jurídico del SEFIDEC, que es un sistema que otorga créditos a negocios y que pertenece al gobierno del estado”.

Garante dijo al pleno del INE que por eso habría que tener cuidado y hacerse cargo de ello, que el OPLE en realidad se pueda conducir sin ligas y sin dependencias a determinados personajes “que habría que decir que tienen fuerte vinculación con un partido político, por lo que tenemos que hacernos cargo de que los órganos electorales siempre haya los mejores elementos que garanticen la imparcialidad”.

Enseguida fue el representante de MORENA, y luego el de Encuentro Social y más tarde el comisionado del PRD y todos criticaron el hecho de que si Ayizde Anguiano había sido electa por seis años, cómo la Comisión de Vinculación pretendía que se mantuviera al frente del Instituto Electoral del Estado de Colima, hasta el año 2021.

A pesar de que hasta el presidente del consejo general del INE se pronunció a favor de que fuera designada como presidenta Ayizde Anguiano, al someterse a votación cuatro de los once consejeros votaron en contra, por lo que no alcanzó los votos requeridos, pues necesitaba al menos ocho y solo logró 7.

Ante eso, no le quedó otra al consejo general del INE, más que proceder a sacar dos convocatorias para el estado de Colima, una para elegir a quien será el presidente del Instituto Electoral del Estado y que deberá rendir protesta a más tardar el 30 de junio de este año, el cual durará solamente cuatro años, que es el lapso que l restaba a Felícitas Alejandra Valladares, a fin de que tenga tiempo de interiorizarse del trabajo que se viene realizando, para que cuando en el mes de octubre inicie el proceso electoral, no vaya a darse algún atraso.

La otra convocatoria será para renovar a los tres consejeros que terminarán su encargo el 30 de septiembre que son Verónica González Cárdenas, Isela Guadalupe Uribe y José Luis Fonseca, y que serán electos por siete años.

La convocatoria ya se emitió y el registro de aspirantes será 8, 9 y 10 y 13, 14 y 15.

Le fue como en feria….

Pero le comentaba que este martes fue negro para Ayizde Anguiano, porque si en México, en la sesión del consejo general del INE, no le dieron el sí para que siguiera al frente al IEEC y se quedó con las ganas de durar un año más cobrando, violando la ley, cosa que finalmente no ocurrió, en Colima las cosas no le pintaron diferente.

Ese martes sesionó de manera extraordinaria el Tribunal Electoral del Estado, para aprobar el proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa de los derechos ciudadanos-electorales, interpuesto por el ex secretario ejecutivo del consejo general del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel Núñez Martínez.

Aún cuando el magistrado ponente Roberto Rubio, había propuesto declarar inoperantes los agravios, durante la discusión del proyecto la decisión se revirtió y por mayoría de votos, revocaron la destitución del secretario Ejecutivo, pero también dejaron sin efecto el nombramiento del nuevo Secretario Ejecutivo, lo que no deja de ser un golpazo para la presidenta provisional, ya que eso afectará toda la serie de nuevos nombramientos que ha realizado al interior del Instituto Electoral.

Del 26 de enero que corrió sin argumentos al Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Núñez, y designó a quien era el director Jurídico, que dependía de Miguel Ángel Núñez, Ayizde Anguiano perdió los estribos, porque enseguida fue y despidió a uno de los trabajadores más antiguos del Instituto, Juan Manuel Rodríguez.

Y en todas las posiciones decidió meter mujeres, influenciada por quienes en el pasado proceso ordinario violaron la Constitución al tratar de modificar las listas de candidatos y candidatas a diputados y regidores de representación proporcional, tratando de imponer a puras mujeres.

Hoy se han encargado de llevar a la presidenta provisional a un baile donde al final le tocará bailar con la más fea, porque le están revirtiendo las decisiones en los órganos jurisdiccionales y que si bien al final quizá los trabajadores que de manera injustificada despidió, deciden ya no reincorporarse, porque yo creo que nadie en su sano juicio quiere trabajar con quien al subirse a un ladrillo se mareó y ya perdió el piso, sí le va a costar una muy buena “lana”, porque ahora tendrá que indemnizarlas en otras condiciones.

Este martes en el Tribunal Electoral no solo le dieron un golpazo con la revocación del despidió de Miguel Ángel Núñez, sino que además le impusieron una multa porque no entregó en tiempo el informe que le había ordenado el Tribunal Electoral, por lo que se hizo acreedora a una sanción de mil unidades de medidas y actualización.

En fin este pasado 7 de marzo le quedará grabado a Ayizde, porque estuvo a un tris de sacarse la lotería sin comprar billete y al final, quedó exhibida a nivel nacional y a nivel local quedó vapuleada por la decisión del Tribunal Electoral del Estado.

Para cerrar…

**Ayer miércoles 8 de marzo se conmemoró un aniversario más del Día Internacional de la Mujer, y ¿qué cree?, ¡acertó! En el Congreso del Estado, no se realizó ninguna sesión solemne para entregar los reconocimientos a que fueron convocadas las diversas agrupaciones y asociaciones para proponer candidatas y aspirantes en nueve rubros distintos para hacerse acreedoras a igual número de preseas.

Le comentó que no hubo sesión solemne, incluso no se ve para cuando la vayan a programar, porque las distintas comisiones que están definiendo a las ganadoras no se ponen de acuerdo, y es que en una de las preseas, la de trayectoria política, el Partido Acción Nacional quiere imponer a una militante de su partido para que reciba ese reconocimiento.

La situación no tendría mayor importancia si la propuesta realmente cumpliera con los merecimientos suficientes para ello, pero sabe qué, resulta que la Comisión que preside otra connotada panista, Gabriela de la Paz Sevilla, quiere que se entregue el reconocimiento a la diputada federal Gretel Culin Jaime.

Se supone que esta presea que es la de trayectoria política, es para alguna mujer quien ya hizo historia y dejó huella en su andar, sin embargo, dicen lo que han estado en las discusiones, que el merecimiento por el cual quieren entregarle el reconocimiento a Gretel Culin, es porque como diputada federal, logró que en la Cámara de Diputados le publicaran un folletito sobre pueblos mágicos, donde aparece Comala, y consideran que es mérito suficiente para que el Congreso del Estado de colima, le entregue la presea “María Concepción Barbosa de Anguiano”, por trayectoria política.

Por ese capricho, otro grupo de los integrantes del jurado no consideran que sean suficientes méritos para entregarle la presea, por eso no se ha aprobado el acuerdo de los nueve candidatas que serán planteadas al pleno de la Quincuagésimo Octava Legislatura, y por eso este 8 de marzo, en el Congreso del Estado ni siquiera convocaron una sesión de trámite, para reconocer a las mujeres colimenses.

**Hoy jueves habrá sesión extraordinaria en el Congreso y básicamente será para aprobar dos dictámenes que tienen que ver con descuentos que se aplicarán al cobro del servicio de agua en el municipio de Ixtlahuacán.

También aprobarán un punto de acuerdo con exhorto al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, para que pueda realizarse un nuevo estudio sobre la calidad del agua que estamos consumiendo en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, esto ante las dudas que ha quedado en el sentido de si está contaminada o no, con arsénico, el agua que estamos consumiendo.

Finalmente en la sesión extraordinaria de hoy, aprobarán un acuerdo para que este sábado se entregue un reconocimiento durante la sesión solemne que se realizará a partir de las 8:00 de la mañana, a Manuel Godina Velasco, autor del libro El Estado Libre y Soberano de Colima. A 160 años de su erección.

Y es que este sábado 11 de marzo, se estará cumpliendo el 160 aniversario de que Colima fue erigido en estado libre y soberano, razón por la cual habrá sesión solemne a que asistirán los titulares de los Poderes Ejecutivo, José Ignacio Peralta Sánchez y Judicial, magistrado Bernardo Salazar Santana.

**Por otra parte le comento que hoy a las 18:30 horas, se realizará la presentación de este libro de Manuel Godina Velasco, en la Biblioteca de Ciencias “Lic. Miguel de la Madrid Hurtado”, de la Universidad de Colima, en donde participarán como presentadores, el magistrado jubilado César Castañeda Rivas, el historiador Ernesto Terríquez Sámano, el ex diputado federal Francisco Rivera Alveláis y el propio autor del libro, Manuel Godina Velasco.

A la presentación de este libro está anunciada la asistencia del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez

**Finalmente déjeme comentarle muy brevemente que el presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, le andan temblando las corvitas y anda despavorido recorriendo todos los tribunales habidos y por haber, incluida la Suprema Corte de Justicia, para ver cuál de todos los organismos jurisdiccionales se apiada de él y revoca la decisión aprobada por el Congreso del Estado, que ordenó su destitución del cargo de alcalde y la inhabilitación por 7 años, para ejercer, cargos, empleos o comisiones dentro del estado y los municipios.

La última institución a la que acudió a solicitar protección, fue a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e interpuso un JDCE, similar al que había entregado en el Tribunal Electoral del Estado, que está a punto de resolver su admisión o desechamiento.

No cabe duda, el miedo no anda en burro, y a lo que se observa Rafael Mendoza, ya debe andar informándose en donde se encuentran las oficinas de la Corte Intergaláctica, para recurrir a solicitar la protección y que no le apliquen la sanción. Como ahí qué, ¿no que muy machito?, que yo soy Juan Camaney, y por eso no comparezco ante las autoridades que me citan y qué, qué…

“Desde la Curul 26”, estaré a la expectativa y ya le estaré informando como vayan evolucionando las demandas y solicitudes de amparo y suspensión de actos, y controversias que anda interponiendo a diestra y siniestra…. Ahora sí como dice uno de mis amigos diputados “…pero qué necesidad”.

