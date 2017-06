Se los dije, el pasado comienza a perseguir a Margarita Zavala

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Hace algunos meses en este espacio presenté datos duros de lo que había sido la historia de Margarita como primera dama. Un sexenio marcado por la violencia y por la muerte de miles de mexicanos que pertenecían a las células delictivas pero también a las fuerzas de seguridad en el país. Esto sin contar, claro está, los miles de desaparecidos que aún sus familiares exigen a las autoridades de impartir justicia que esclarezcan los motivos por los que nunca regresaron a sus casas.

En ese análisis también presenté al acaudalado matrimonio que sumando los salarios de Felipe Calderón como asesor de instituciones bancarias internaciones y de Margarita Zavala como diputada federal les permitían vivir con todos los lujos y comodidades necesarios para no aspirar a retornar a Los Pinos, pero tal parece que la pareja no terminó su tarea y pretende con la cuantiosa suma que poseen financiar una campaña en donde se postule a Margarita Zavala de Calderón como candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República.

Si es bien cierto que la idiosincrasia de nuestro pueblo aún no nos permite visionar la idea de que sea una mujer la que lleve las riendas de un país como el nuestro, nos debe servir el ejemplo del vecino país del norte para darnos cuenta que aún en pleno siglo XXI no son viables las candidaturas para dirigir países en América, menos aún, si las candidatas fueron primeras damas. El fantasma de la administración de sus maridos es sin duda alguna el mejor argumento de la oposición para de entrada, desgastar cualquier anhelo de retorno a la residencia oficial de Los Pinos o en su caso como le pasó a Hillary Clinton a la Casa Blanca.

No debemos de olvidar que en América han sido fuertemente criticadas las mujeres que han ejercido el cargo de presidente y se les ha revisado con lupa su administración y pareciera un aquelarre la junta de individuos que aporta elementos a más no poder para desgastar ante la opinión pública la capacidad de la mujer para gobernar, tal es el caso de Vilma Rouseff y Cristina Kirshner en Brasil y Argentina, respectivamente, hubo presidente varones que saquearon las arcas públicas de aquéllas naciones pero le toca a la mujer pagar la factura.

Pero en el caso específico de Margarita Zavala coincido con las manifestantes que en San Luis Potosí impidieron que colocara una ofrenda floral en el monumento al primer candidato independiente del que se tenga registro en México, me refiero al doctor Salvador Nava Caudillo, pero no sólo eso, aparte de ser considerado uno de los alcaldes más transparentes en aquélla entidad, fue el primer caso de impugnación en una gubernatura, pues gracias a las protestas del doctor Nava el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari prefirió irse por la vía de las concertacesiones y quitó del poder a Fausto Zapata, quien se dice, le había tobado la elección al doctor Nava.

Hay que puntualizar que las manifestantes le gritaron “asesina” a Margarita Zavala y a pesar de que los simpatizantes de la pre candidata intentaron acallar las críticas y las descalificaciones de cientos de ciudadanos, el grito al unísono de “asesina” cimbró el lugar y no le quedó más remedio a la ex primera dama que tocar retirada. Pero por qué le gritan eso querido lector, lectora, de acuerdo con un reporte de investigación del periódico Excélsior publicado en el año 2012, durante la presidencia de Felipe Calderón, esposo de Margarita, se registraron en el país más de 121 mil asesinatos y miles de personas desaparecidas, pero no solo eso, en temas económicos y de los recursos energéticos aún hay mucho qué decir de la pareja. Creo que los asesores de Margarita Zavala deben ser más certeros y hablarle del panorama real o del infierno electoral que se le viene encima si continúa con sus aspiraciones de ser la candidata del PAN a la Presidencia de México en las elecciones del 2018.

Ya empezaron las primeras manifestaciones de rechazo y se fueron con un evento que ni siquiera tenía relación con algún miembro de Acción Nacional, ocurrió en San Luis Potosí, ¿qué pasará cuando la ex primera dama visite Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas o Veracruz? Aunque el PAN garantiza que tiene todo listo para su retorno a Los Pinos, debe entender que está igualmente de obligado que el PRI a sacar su propuesta que lleve la estafeta electoral en un personaje que no tenga cola que le pisen de lo contrario le facilitan por mucho el camino a sus adversarios políticos.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: Le dicen el contenedor porque pura basura trae adentro. Cree que todos somos tontos y lo más grave es que no cree que existe memoria colectiva. Respeto lo que otros piensan, pero no acepto que la mugre lo corrompa todo. Estamos ante un típico caso de quien lanza escupitajos al cielo, o también de quien habita en los drenajes malolientes que se caracterizan por ser zonas oscuras para esconderse, tarde o temprano la lluvia de escupitajos le caerá en el rostro y el estiércol le llegará al cuello.

REMO: Gran gesto tuvo la alcaldesa Gabriela Benavides al acudir al festejo del día del padre y madre que se llevó a cabo el pasado viernes en la Secundaria Estatal No. 3, vaya que los profesores se esmeraron en dar lo mejor para que los padres de familia se sintieran reconocidos y por un momento la música y la comedia les arrancaran carcajadas, está por demás decir que la presidenta disfrutó del evento.

REMO 2: Sigo con la presidenta, Gabriela Benavides quien rompió con una racha de años en la que se dejó de reconocer a los docentes por parte del H. Ayuntamiento de Manzanillo. Para muchos resultará algo nuevo, pero recuerdo una charla que tuvimos en el VIPS cuando Gaby Benavides era diputada local y en donde coincidíamos que hacía falta que el Ayuntamiento reconociera al magisterio. Años después, cumplió otro de sus propósitos. Enhorabuena para los homenajeados.

