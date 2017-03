Se han registrado 85 por ciento de las armas de la FARC

COLIMANOTICIAS

Colombia.- Jean Arnault, jefe de la delegación de Naciones Unidas en Colombia, informó que desde el inicio de la semana pasada el proceso de identificación, marcación y registro de armas en las zonas rurales en donde se sitúan las FARC han sido registradas 85% de éstas.

En rueda de prensa, Arnault señaló: “anticipamos que llegaremos mañana o pasado mañana a una cifra aproximadamente de 8.000 mil. En esas armas registradas hay muchas nuevas y que son armas cortas, largas y de acompañamiento, es decir, de alto calibre”.

El delegado de la ONU, anunció que se inicia también un proceso muy complejo de recolección de armas en caletas “que son decenas, las cuales se encuentran en zonas de difíciles, de muy difícil acceso, y por consiguiente nos vamos tomar un tiempo para la recolección y traslado a los contenedores de la ONU”.

Agregó que el proceso continuará por varias semanas pero no dio a conocer los sitios donde aún buscan armas. Asimismo, señaló que antes de este fin de semana se acordará con las FARC y las autoridades colombianas un programa detallado de este proceso.

A una pregunta que buscaba confirmar la cifra de autoridades colombianas que establecía que las FARC tendrían unos 14 mil integrantes entre guerrilleros y milicianos, Arnault, dijo que no tiene una cifra oficial. Recientemente, el general del ejército Javier Florez, comandante de transición para la dejación de las armas por parte de las FARC, dijo a The Associated Press: “en este momento se ha hecho el inventario, las FARC acaban de entregar las primeras 140 armas individuales y van a empezar un proceso gradual del resto de armas. Se tiene un inventario de 14 mil armas, entre ellas 11 mil fusiles aproximadamente”.

El pasado 21 de febrero, el general Florez había indicado que el proceso de la dejación de las armas se haría en tres etapas: a partir del 1 de marzo, un 30% del armamento; desde el 1 de mayo otro porcentaje similar y, durante junio, el 40% restante.

Sin embargo, el cronograma de entrega no ha podido cumplirse a causa de dificultades de construcción en las zonas veredales. Se espera que en junio la totalidad de las armas de la guerrilla hayan sido entregadas. .

Fuente:20minutos.com

Comentarios

Comentarios