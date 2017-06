Se fueron por la fácil…

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral, siguen dando de qué hablar y cada vez que se espera de ellos ahora sí den una de cal, por todas las que van de arena, para nada, les vuelven a temblar las corvitas y agarran el camino fácil para escabullirse como cuando lo hicieron en el caso de Alejandra Valladares Anguiano, cuando a ellos las tembló la mano para destituirla y le aventaron el balón a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Y fue hasta que el máximo organismo jurisdiccional el 6 de noviembre, les ordenó remover a la presidenta del Instituto Electoral del Estado, cuando no les quedó de otra más que actuar.

Bueno producto aún de esa remoción, que no ha sido ocupada la vacante que dejó Felícitas Alejandra Valladares, es que se convocó a elegir a una nueva consejera o consejero para ocupar el cargo de presidente del Instituto Electoral del Estado.

Hay que recordar que los actuales consejeros del INE, no todos, cuatro se opusieron, pretendieron violar la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales (LEGIPE), en su artículo 101.

Y que hubiera prosperado, si no se oponen las consejeras y consejeros Pamela San Martín Ríos y Valles, Benito Nacif, José Roberto Ruiz y Javier Santiago–, que se mantuvieron firmes y votaron en contra, y con ello impidieron lo que hubiera sido una terrible violación a la Ley, orquestada por el presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE’s), Ciro Murayama (ver Desde la Curul 26, del jueves 9 de marzo de 2017, “Se quedó con las ganas…”).

En aquella sesión del consejo general del INE, Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova, Arturo Sánchez Martínez, Adriana Margarita Favela, y Enrique Andrade, votaron a favor de violar el artículo 101 de la LEGIPE, para tratar de imponer a Ayizde Anguiano Polanco, para que se mantuviera como presidenta hasta el año 2021, a pesar de que Anguiano Polanco concluirá su responsabilidad de consejera el 30 de septiembre del 2020.

Bueno aquél martes 7 de marzo les falló la intentona de imponer a Ayizde, por lo que tuvo que emitirse la convocatoria ya no solamente para elegir a las tres consejeras y consejeros que entrarán en funciones el 1 de octubre de este año, sino además para elegir al o la consejera presidenta que concluirá el período para el que había sido electa Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, hasta el 30 de septiembre del 2021.

Ya en la convocatoria se señaló que en el caso de quien fuera a sustituir la vacante dejada por Valladares Anguiano, asumirá responsabilidades el 30 de junio a fin de que se vaya interiorizando en el trabajo para que en la primera quincena de octubre que se inicie el proceso electoral 2017-2018, no llegue tan descanchada, como se dice en el argot futbolero, toda vez que el 1 de octubre rendirán protesta los tres nuevos consejeros que sustituirán a los que cumplieron su responsabilidad el 30 de septiembre.

Batearon a Visfocri… pero también a Núñez y Juan Manuel…

Aquélla noche del 7 de marzo se aprobó la convocatoria y el 8 se estaba publicando, acudiendo a inscribirse 96 aspirantes, 35 mujeres y 61 hombres, dispuestos a sacrificarse lo menos 4 años siendo presidente del Instituto Electoral, o 7 siendo solamente consejero o consejera el IEEC, aunque finalmente al momento de realizarles el examen únicamente 74 se presentaron al mismo.

Y desde el registro mismo el Consejo General del INE, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE’s), la unidad técnica, permitió que se violara la ley, en las solicitudes de registro y después les volvieron a temblar las corvas para dar de baja a quienes violaban la convocatoria, siendo el caso más visible el de la ex consejero electoral del Instituto Electoral del Estado, María Elena Adriana Ruiz Visfocri.

A pesar de que la convocatoria destacaba que no podrían participar aquellos que hubieran sido nombrados consejeros electorales por el INE, Ruiz Visfocri no solo fue nombrada consejera, sino que rindió protesta y estuvo 22 días en el cargo, hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral, otra vez corrigiéndole la plana al INE, ordena revocar su nombramiento, pero bueno, eso ya se lo he contado otra ocasión.

Ciro Muraya, relataba ayer, cuando presentó el acuerdo con las propuestas que fueron avaladas por unanimidad de los tres consejeros que integran la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE), (Adriana Favela y Jaime Rivera), que durante la etapa de verificación de los requisitos legales, se dejó fuera a cuatro aspirantes, que de acuerdo al criterio del INE incumplieron alguno de los requisitos de ley.

El CENEVAL entregó los resultados de Colima el 24 de abril, seleccionando las calificaciones de las 12 mejores mujeres y los 12 mejores hombres que pasaron a la etapa de ensayo presencial, misma que se realizó el 13 de mayo y se recibieron los ensayos idóneos de seis mujeres y seis hombres, que son los que pasaron a la etapa de valoración curricular y la entrevista.

A decir de Ciro Murayama, una vez que se cumplieron todas las etapas, el 22 de mayo se puso a disposición de los representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo, con los nombres de los aspirantes que pasaron a la etapa de valoración curricular y entrevista hicieron sus observaciones de los aspirantes.

Indicó que se recibieron 5 observaciones, cuatro realizadas por el Partido de la Revolución Democrática y una del Partido Revolucionario Institucional, aunque no especificó que aspirantes habían sido los señalados, aunque aclaró que “ninguna de estas cuatro propuestas, no se recibió ninguna observación de parte de los partidos políticos”.

El 8 de junio se realizó la última etapa de la convocatoria que fue la entrevista directa con los consejeros y la valoración curricular y ahí fue donde se dictó sentencia, se integraron tres grupos, dos de cuatro y uno de tres, porque al final declinó uno de los aspirantes varón, a seguir en el proceso por lo que ya únicamente quedaron 11, para cuatro cargos.

La suerte estaba echada….

El grupo número 1, lo integraron por una pare los cuatro mejores promedios en las evaluaciones anteriores, por lo que se esperaba que de ahí surgiera al menos el o la presidenta, sin embargo los y las consejeras Lorenzo Córdova, Pamela San Martín, Enrique Andrade y Jaime Rivera Velázquez, se convirtieron en los verdugos y más que ir a escucharlos y tratar de intercambiar opiniones, fueron a decirles a Adriana Ruiz Visfocri, a Miguel Ángel Núñez y a Juan Manuel Rodríguez Peña, que ninguno de ellos iba a llevar al consejo.

Basta ver los videos, para que se observe la postura corporal del presidente del consejo general, Lorenzo Córdova, arrellanado en el sillón, con cara de enfado, como hacía las preguntas, que a todas luces se vio que era para tratar de exhibirlos a todos ellos.

¿Por qué se ensañaron con ellos? Sencillo, porque a María Elena Adriana Ruiz Visfocri, quisieron exhibirla diciéndole que si ya la Sala Superior del tribunal Electoral, hace poco menos de tres años ordenó revocar su nombramiento y dejaba en entredicho su actuación como presidenta del Tribunal Electoral del Estado, allá en 2003, cómo es que otra vez estaba buscando ser consejera electoral del Estado.

A Miguel Ángel Núñez no le perdonaron que hubiera metido un Juicio de los Derechos Ciudadanos Electorales, y que le haya ganado el juicio al consejo general del IEEC, que el Tribunal Electoral haya ordenado su restitución en el cargo y cuando eso ocurrió que el ex secretario ejecutivo, los haya mandado al diablo y hubiera presentado su renuncia.

Esa había sido una grave afrenta no solo para el IEEC, sino para el INE y así dictó la sentencia Lorenzo Córdova, sumido en su mullido sillón, con cara de “a qué hora se van”, y como si estuviera viendo un juego de su equipo favorito (no sé si le guste el deporte).

Y a Juan Manuel Rodríguez Peña, no les gustaron muchas cosas, entre ellas, que sin pelos en la lengua les dijera “…con todo respeto, pero el INE a cometido muchas equivocaciones en los procesos, incluyendo los últimos”. Eso para los señores y señoras consejeras que se sienten los iluminati era una grave afrenta.

Y más cuando en una segunda ocasión Juan Manuel Rodríguez les vuelve a decir “…con todo respeto pero el INE es el que ha generado los problemas en los OPLE’s”, ahí se marcó la suerte a Juan Manuel, y que de paso también le echaron en cara que cómo ahora quería ser consejero, cuando él también había demandado ante el Tribunal Electoral del Estado, a las consejeras y consejeros electorales, que con qué cara se iba a sentar con los que él mismo había demandado.

Y ya a la cuarta aspirante, que fue la primera en comparecer. María Guadalupe García Vázquez, se vio que la consigna era tronarla, porque no encajaba. La atendieron porque fue de los promedios más altos en el ensayo, pero se le fueron con todo, incluso se puede ver que hasta se ensañaron de más, exhibiéndole su falta de conocimiento en la materia electoral, como si eso fuera pecado.

Los ungidos…

Bueno pues este miércoles la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE’s), por conducto de su presidente Ciro Murayama, presentó el acuerdo, ya planchado, conteniendo los nombres de los ungidos:

Para consejera presidenta, a partir del 30 de junio de este año y hasta el 30 de septiembre de 2021, Fabiola Nirvana Rosales Ochoa, para un período de 4 años, ella cumplirá lo que le restaba a Alejandra Valladares al frente del consejo general del IEEC.

Las consejeras y consejero que asumirán responsabilidades a partir del 1 de octubre y que durarán en su encargo 7 años, son: Martha Elba Iza Huerta; Arlen Alejandra Martínez Fuentes; y, Javier Ávila Carrillo.

Los nombramientos deberán ser ratificados por el pleno del conejo general del INE, en la sesión a celebrarse el 28 de junio y casi de inmediato se notificará a quien será la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, que deberá rendir protesta para que asuma funciones el del cargo el 30 de junio y el 1o de octubre de 2017 conducirá la sesión en la que se integrarán al Consejo Local las Consejeras y el Consejero Electoral designados.

No quedaron conformes los comisionados de los partidos…

Ahora le comento que en la sesión ordinaria de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, los comisionados de los partidos políticos, y los comisionados del Poder Legislativo, no quedaron satisfechos con la manera en que se designó a los cuatro consejeros.

La comisionada del PRD, Silvia Reza, cuestionó que el consejo del Instituto Electoral del Estado de Colima, no será un órgano ciudadanizado como hubiera sido lo deseable o con un perfil académico, señalando que de los 12 hombres y mujeres que llegaron a la recta final, solamente tres no provenían de los órganos electorales y tres de ellos que provenían del gobierno.

Incluso señalaron nuevamente a quien se propondrá para que sea la presidenta del Instituto Electoral del Estado, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, a quien se le liga con el gobierno estatal, pues es hermana de Eduardo Rosales, director de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, que actualmente es gobernada por el priista José Ignacio Peralta.

Asimismo se cuestionó la llegada de Martha Elba Iza Huerta, que si bien es licenciada en derecho, no posee ninguna experiencia en lo electoral, sin embargo el Comisión de Vinculación la propuso como consejera para los próximos 7 años, cuando su perfil tiene que ver más con lo fiscal, pues es funcionaria del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y del 2009 a la fecha, indicándose que se ha desempeñado como titular del cargo de subadministrador desconcentrado de la Auditoría Fiscal de Colima.

Por lo que respecta a Arlen Alejandra Martínez Fuentes, licenciada en derecho, se le liga al gobierno estatal donde ha ocupado diversos cargos públicos en la entidad, entre los que destaca haber laborado en la Secretaría General de Gobierno, en la Comisión de Defensa Territorial y como titular de la unidad de Transparencia del CONALEP de la entidad.

El consejero menos cuestionado fue Javier Ávila Carrillo, quien ha hecho toda su carrera en el INE, donde ha sido desde capacitador y auxiliar electoral, asistente de vocal y asistente de la Vocalía de Organización Electoral.

Los comisionados que participaron se pronunciaron por reunirse con el Colegio de México, pues a decir de ellos algo está fallando cuando casi la mitad de los aspirantes que entraron a elaborar el examen casi un 50% no lo aprobó.

Asimismo criticaron que de los ahora consejeros electos, varios de ellos apenas lograron un 65 o 68 de calificación en un examen y en la etapa de entrevista hubo quienes estuvieron a punto de lograr la excelente, lo que les dio el promedio para estar en los 12 finalistas, “entonces eso se debe corregir, no es posible que para unos que realizaron la calificación estén prácticamente reprobados y para otros les den la excelencia”.

Finalmente se sometió a votación de los tres consejeros el acuerdo con las propuestas y se aprobó por unanimidad, por lo que pasará al consejo general a la sesión convocada para el 28 de junio.

Hoy sesionará el IEEC…

Más tardaron las consejeras y los consejeros del Instituto Electoral del Estado, en enterarse que ya tendrán jefa nueva y que está a escasos 8 días de que ello ocurra, en que se sacaron de la manga de trigésima sesión extraordinaria, para designar al presidente o la presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado.

¿Para que se elige un presidente o presidenta provisional, cuando ya venía fungiendo Ayizde Anguiano? Vaya usted a saber, pero esto como que no huele nada bien, ojalá Nirvana Rosales, que estaba laborando en el Instituto, se ponga muy alerta, porque no quiero ser mal pensado, pero así como dicen que en octubre del 2016, se sirvieron con la cuchara grande, no vaya a ser que les llegue la tentación de autorizarse un bono “por el exceso de trabajo”, ahora que no estuvo una consejera.

La sesión la convocaron a las 12:00, habrá que estar pendientes.

Por hoy hasta aquí la dejamos, “Desde la Curul 26”, le comentaré lo que ocurra este fin de semana.

