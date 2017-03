Se entregarán más de 10 mil preservativos en esta temporada de Semana Santa

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Ángel Chávez Novela, activista y presidente de la Asociación UNDIVATE, anunció que como parte de los trabajos de prevención, la Asociación Unidos por la Diversidad en el Valle de Tecomán A.C. (UNDIVATE) están preparándose para entregar más de 10 mil condones en las playas de Pascuales, El Real, Tecuanillo y Cuyutlán; así como en lugares estratégicos donde se junta un mayor número de turistas.

Mencionó que se trata de promover la sana convivencia y crear conciencia sobre la prevención y enfermedades de trasmisión sexual, “pues en ese tiempo se ve más”.

Hay quienes califican como una aberración la entrega de condones en la temporada de Semana Santa, y que esta acción es un atentado además de ser una forma de promover el sexo. “Respetamos las opiniones que se dicen, pero también hay padres de familia que nos han felicitado por llevar a cabo este tipo de acciones por el bien de los jóvenes y ciudadanos en general”.

Chávez Novela dijo: “nosotros no promovemos el sexo, promovemos crear conciencia sobre el autocuidado y embarazosos no deseados, por un momento de diversión; pues es una realidad que algunas personas no quieren ver y que realmente pasan estas cosas, en esta temporada vacacional, y como dice nuestra campaña el amor se dice con palabras, pero se hace con preservativo, así de fácil. Es parte de nuestra naturaleza y debemos cuidarnos para cuidar a nuestra pareja”.

Por segunda ocasión, aseveró que contará con el apoyo de la empresa DKT MEXICO, empresa líder en preservativos que promueve la planificación familiar y la prevención de infecciones de transmisión sexual, en especial el VIH. “Es quien nos donará los preservativos PRUDENCE que son los que regalaremos para poder llevar a cabo este trabajo”.

