Se enojó Insúa…

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Este martes se inició con las comparecencias de los 10 presidentes municipales ante los diputados de la actual Legislatura, a fin de que cada alcalde informe sobre las acciones, estrategias y resultados implementados en materia de seguridad pública y prevención del delito dentro de su respectiva demarcación territorial.

En las primera cuatro comparecencias, la que más ha llamado la atención ha sido la del alcalde de Colima, Héctor Insúa, la cual duró una hora 38 minutos, y a la que asistieron nueve diputados, Crispín Guerra y Javier Ceballos, solo un rato, el primero porque de plano dijo que estaba más interesante la visita del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle quien vino a hacer campaña disfrazada de presentación de su libro, y dejó solo a su alcalde panista.

El otro que solo estuvo un rato, fue Javier Ceballos.

Los restantes fueron Nicolás Contreras, Federico Rangel Lozano, Octavio Tintos, José Adrián Orozco Neri, Juana Andrés, Leticia Zepeda y Eusebio Mesina.

Esta reunión ha sido la más ríspida, donde hubo amagos de echar mano a sus fierros como queriendo pelear, principalmente el alcalde y el diputado Nicolás Contreras, lo que hizo que el árbitro, -bueno el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Octavio Tintos-, llamara en dos o tres ocasiones al alcalde Insúa diciéndole de plano “conteste solo lo que se le pregunte, ya otros diputados le harán otros planteamientos para que usted informe”.

La rispidez de la reunión llegó a grado tal que se tensionó el ambiente ante los incisivos cuestionamientos del diputado Nicolás Contreras.

Le voy a transcribir parte de ese desencuentro, espero que lo disfrute, y para que los diputados que no fueron se den color de la oportunidad que perdieron. Es solo un pequeño extracto:

Nicolás Contreras: “De la respuesta que usted le dio a diputado Adrián Orozco yo le preguntaría, por lo que usted contestó que la Seguridad Pública, no le ha sido transferida al municipio, y argumentaba que existe un convenio (con Gobierno del Estado), ¿Me puede decir si el municipio de Colima posee un centro de prevención municipal?”.

-Héctor Insúa: “Sí”.

-Nicolás Contreras: ¿Policías y tránsitos están facultados para sancionar las faltas administrativas?

-Héctor Insúa: “Sí”.

-Nicolás Contreras: ¿Se recaudan multas por ese concepto?

-Héctor Insúa: “Sí”.

– Nicolás Contreras: Sabe usted lo que dice el artículo transitorio, -aquí se lo hago llegar-, el Artículo transitorio tercero, de la reforma de fecha 30 de septiembre del año 2000, que mencionó usted hace un momento

Dice: “En caso de negativa del Ayuntamiento de Colima para asumir la función y el servicio de policía preventiva, la facultad que actualmente ejerce de sancionar a quienes infrinjan los reglamentos gubernativos o de policía, serán transferidos al Gobierno del Estado”.

Si usted desconoce la responsabilidad del municipio en materia de seguridad, en base a lo señalado en esta reforma, ¿con qué facultad legal, su municipio sanciona y recauda multas correspondientes a este rubro?

-Héctor Insúa: Hay una interpretación que no comparto, al artículo que usted hace. Nosotros no nos hemos negado a ejercer esta atribución, incluso leí tres antecedentes: uno en los 30’s, otro en los 60’s y uno posterior a la reforma del ’99, donde nosotros hemos solicitado al Gobierno estatal que se otorgue, incluso yo en la primer parte de mi intervención, decía que estoy en la mejor disposición, estamos en la mejor disposición de asumir esta atribución”.

-Nicolás Contreras: Pero un convenio presidente, no está por encima de la Constitución.

-Héctor Insúa: Sí yo lo sé, pero nosotros, es el artículo transitorio a que usted se refiere es en el caso de que nosotros nos neguemos a brindar el servicio, por otra parte…

-Nicolás Contreras: No lo están dando.

-Héctor Insúa: Pero nosotros no nos hemos negado; al contrario decimos que tenemos nuestra mejor disposición y no tenemos por parte del Gobierno del Estado ninguna solicitud relativa a esta transferencia…

-Nicolás Contreras: Hablando de fracciones, usted lo mencionaba y ahí no dice de fracciones, es todo o nada, eh, es asumir o no asumir. ¿Usted asume a medias, la responsabilidad de la seguridad y de la prevención del delito en el municipio?

– Héctor Insúa: No, yo creo que hay una confusión…

-Nicolás Contreras: Bueno usted recauda recursos.

– Héctor Insúa: Hay una confusión, le decía yo…

-Nicolás Contreras: Usted dispone de los recursos.

– Héctor Insúa: No comparto su punto de vista, tenemos una interpretación distinta.

-Nicolás Contreras: Leí textual.

-Héctor Insúa: No nos hemos negado a cumplir con esta función; no hay ninguna negativa de nuestra parte, por el contrario, hay muestra disposición hacerlo, hecho que es distinto al reconocimiento de una realidad. Hoy por hoy las facultades en materia de seguridad pública en el municipio de Colima, hay un convenio que se tiene firmado al respecto, son responsabilidades exclusivas del Gobierno del Estado.

Y en el punto al que usted se refiere no hubo ninguna solicitud de parte del Ejecutivo estatal, no de la Secretaría de Finanzas, para efectos de modificar el convenio que tenemos vigente, en los términos en que lo estamos ejerciendo, pero me parece que se deriva el hecho de que nosotros nunca nos hemos negado, estamos a la espera de que se tenga, digamos, una modificación a este respecto, y ya lo decía yo, estamos en la disposición de platicar este tema con el Ejecutivo estatal.

-Nicolás Contreras: Para terminar con esta parte… ¿no le resulta incongruente de que porque no se preste el servicio de seguridad pública, pero sí se cobren las multas, presidente?

-Héctor Insúa: Prestamos el servicio de Tránsito y Vialidad, así como cumplimos con la parte de la prevención del delito, la parte y obligaciones que nos corresponden, derivado de lo que establece la propia Constitución, diputado, me parece que está usted tomando la parte por el todo.

-Nicolás Contreras: No, es el todo por la parte, y le explico por qué, los electores cuando usted fue a pedir el voto lo eligieron presidente municipal con todas las obligaciones y facultades y usted protestó cumplir y hacer cumplir y la Constitución lo obliga como presidente a prestar el servicio de prevención y de seguridad en el municipio. Y usted viene argumentando que hay…

– Héctor Insúa: Salvo que exista un convenio, también lo establece la Constitución…

-Nicolás Contreras: Usted viene argumentando, fíjese…

– Héctor Insúa: Salvo que exista un convenio…

-Nicolás Contreras: Usted viene argumentando que hay un convenio y ese convenio que está firmado está sobre la Constitución y que son sus obligaciones, pero bueno.

– Héctor Insúa: Diputado permítame… vamos regresando para podernos entender, la propia Constitución, derivado de la reforma de 1999, en los artículos segundo y cuarto transitorios, se establece la posibilidad de hacer un nuevo convenio, en el gobierno municipal de Colima no estamos por encima de la Constitución. Lo dice la Constitución en sus artículos transitorios segundo y cuarto, de la misma reforma del ’99, sería bueno le diera una revisada para una mejor comprensión de las funciones.

-Nicolás Contreras: Ahora resulta, je, je, que usted es el que toma la parte por el todo. Aquí está la Constitución y aquí está el transitorio, al cual me referí presidente, usted lo toma desde el lado que le conviene, es muy cómodo no aceptar y no asumir una responsabilidad constitucional argumentando que hay un convenio, pero bueno.

El intercambio de dimes y diretes subía de tono, y el alcalde de Colima trataba de evadirse de lo que le recriminaba el diputado Contreras.

– Héctor Insúa: No se trata de ser o no cómodos en ese sentido, es el cumplir lo que establece la Constitución y ejercer atribuciones.

-Nicolás Contreras: Aquí está (y le entregaba la Constitución) usted toma lo que le conviene de los transitorios.

– Héctor Insúa: No, ejerzo mi responsabilidad con apego a la Constitución, sin querer utilizar el tema de la seguridad con fines distintos a los de la seriedad de un tema como el que nos ocupa.

-Nicolás Contreras: No, es lo que menos eh, y yo le pido por favor, respetuosamente, no mezcle las cosas. Aquí el tema es seguridad y no estamos hablando de otra cosa, más que de seguridad y es un tema que todos…

– Héctor Insúa: Usted me ha llamado comodino, al ejercer…

-Nicolás Contreras: ¿y de qué otro modo quiere que lo llame?

– Héctor Insúa: Simplemente soy un servidor público que con base en las facultades que me otorga la Constitución estoy ejerciendo mis responsabilidades, como estoy seguro usted también usted lo hace.

-Nicolás Contreras: Bueno vamos empezando apenas y eso era de entrada por la pregunta que le hizo el diputado Adrián Orozco.

Vino posteriormente la proyección de algunos videos con mensajes de Héctor Insúa y la lectura de algunas noticias publicadas en diversos medios donde el diputado Contreras le preguntaba el por qué el cambio tan repentino en cuanto a la visión sobre la seguridad en apenas un mes de haber asumido responsabilidades.

El legislador le recriminaba las propias palabras a Insúa cuando dijo que “el municipio debe empezar a asumir sus funciones en materia preventiva y de seguridad”, y del “no abandonar la responsabilidad en un tema tan importante es responsabilidad del gobierno del estado”.

E Insúa trataba de evadirse, señalando que los compromisos de campaña todos y cada uno de ellos los ha cumplido y como el alcalde desviaba la conversación a otros temas, Nicolás Contreras lo reencauzaba:

“Oiga presidente, yo nada más le hice una pregunta… nada más le hice una pregunta”, le decía el legislador.

-Insúa se encorajinaba: “bueno si me va a interrumpir cuando estoy dando mi respuesta va a ser difícil que nos podamos entender…”

-Nicolás Contreras: Yo nada más apelaría…

-Insúa se salía de sus casillas: “¡si me permite! Yo nada más termino…

-Nicolás Contreras: Aguánteme tantito, yo nada más le hice una pregunta ¿por qué su cambio de postura?

Insúa ya no quería escuchar y sobre las palabras del diputado Contreras, él trataba de hilvanar alguna frase “y le decía… y le decía…”

Y Nico lo atajaba: “Yo nada más le pregunté ¿por qué su cambio de postura? ¿Por qué su cambio de postura?, se está saliendo por la tangente”.

– Insúa: ¡no, no me estoy saliendo por la tangente!

-Nicolás Contreras: Sí se está saliendo por la tangente y hay una dinámica que el presidente de la Comisión de Seguridad, al principio le señaló.

– Insúa: “pero si no me deja va a ser difícil”, decía el edil.

-Nicolás Contreras: Pues es que se está saliendo del tema. En concreto la pregunta es ¿por qué el cambio de postura en un mes?

– Insúa: “Es que usted presentó un video donde se refiere a los seis compromisos por la seguridad”.

-Nicolás Contreras: El tema es seguridad y hay una pregunta concreta.

Y ante la falta de respuesta intervenía el presidente de la Comisión de Seguridad, Octavio Tintos, para conminar al edil de Colima a responder la pregunta que se le había formulado ¿Presidente la pregunta es hubo cambio de postura de su parte?

– Insúa casi gritaba: ¡No, no hubo cambio de postura!

Muchas gracias, le respondía Nico Contreras e invitaba al alcalde de Colima “a que chequemos a conciencia estos videos”…

Y Héctor insúa se encorajinaba aún más: “O sea, ¿no me va a dejar contestar?

-“Ya contestó, que no hubo cambio de postura”, le respondía Contreras.

Siguieron discutiendo por espacio de 52 minutos, Insúa aferrado a querer responder a su manera y los diputados señalándole que el formato era muy concreto.

Total después de una hora y 38 minutos terminó la accidentada comparecencia, donde ninguna de las partes quedó satisfecha.

Oigan hay que volver a reunirnos; hay otros temas importantes…

A las 18:46 horas comenzó a despedirse de mano Héctor Insúa, primero de Lety Zepeda, después de Adrián Orozco, de Octavio Tíntos y del coordinador de los diputados priístas Federico Rangel y dejó hasta al final a Nico Contreras, a quien no le quedó de otra y le extendió la mano para saludarlo.

Ahí fue donde le cayó el veinte al alcalde de Colima que quiere reelegirse y entre queriendo sonreír como para mandar el mensaje de “aquí no pasó nada”, les dice a Nico Contreras, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y a Federico Rangel, coordinador de la bancada priísta, “oigan, a ver cuándo nos volvemos a reunir, pero pronto, porque hay cosas más interesantes… los tiempos ya están encima para ustedes, ustedes ya están trabajando en lo relacionado al proceso electoral, está el asunto de la reelección”.

Nico Contreras le respondía: claro, lo discutimos al interior de la Comisión de Gobierno y nos comunicamos.

Insúa insistía, “sí está el asunto de la reelección, los tiempos ya se están rebasando, entonces considero que es importante que nos escuchemos. Así es que yo espero que no sea nada más en este tema (de la seguridad), sino como se los he dicho en visitas previas, pues podamos sentarnos a platicar nuevamente de todos los asuntos de interés público”, decía Insúa, hasta haciendo una modulación de la voz para parecer los grandes amigos.

Y sin querer retirarse sin llevarse ya una fecha para reunirse, todavía les dijo “entonces pues nos convocamos, ¿sí?, órale”, y Nico Contreras, después de la vapuleada que le dio en la comparecencia, le decía “sí, estamos en comunicación, órale, gusto en saludarte, ¡que te vaya muy bien!”, y el alcalde de Colima agradecía y encaminaba sus pasos fuera de la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, del Congreso del Estado.

De las otras comparecencias luego les platicaré.

Para cerrar…

**Hoy por la mañana a las 11:00 horas, se va a realizar un Foro de Consulta sobre la Reforma Político-Electoral, para escuchar a quienes deseen hacer alguna aportación respecto alguno de los temas en materia electoral.

Quienes tengan algo que decir que acudan porque casi le puedo afirmar que será el único foro que se desarrolle, ya que los tiempos se les vinieron encima, pues ya tienen que meterse de lleno a analizar las diversas iniciativas que se han recibido en el Congreso del Estado.

No deben perder de vista que se pretenden realizar reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y que una vez realizadas, el dictamen aprobado por el pleno deberá enviarse como Minuta Proyecto de Decreto a los diez Ayuntamientos, para que ratifiquen o no lo hecho por el Congreso y de acuerdo a la Ley las municipios disponen hasta de 30 días para aprobarlas o no y enseguida regresarla al Congreso.

Si la mitad más uno se pronuncian a favor de modificar la Constitución, el Congreso debe realizar la declaración de validez de las mismas y ordenar su publicación y hasta después de ello modificar el Código Electoral y los demás ordenamientos que deban ser modificados.

Y para hacer todo eso les quedan escasamente 45 días… O sea otra vez veremos el fast-track en toda su potencia, luego se quejan porque la Corte o la Sala Superior echan abajo las reformas.

**Por otra parte este mismo día, pero por la tarde, a partir de las 17:00 horas, habrán de sesionar.

Le comento que será maratónica, pues pretenden sacar al menos una decena de dictámenes y salvo que aprueben, que además es una costumbre en esta Legislatura, obviar la lectura y únicamente leer los resolutivos, terminarán rápido, porque si se ponen a leer documento por documento les caerá la noche.

Ahora ¿por qué la urgencia de sacar el mayor número de dictámenes en esta sesión? Sencillo, porque ya se meterán de lleno al tema electoral y los mantendrá distraídos un rato.

Eso por un lado, por el otro, para tratar de disminuir un poquito el rezago que tienen de iniciativas en comisiones.

En la docena de dictámenes que van a presentar a discusión del pleno, no está incluido el que con tanto anhelo están esperando los empresarios de ¿Cómo Vamos? Colima, es decir no enlistarán en el orden del día el dictamen relativo a reformar y adicionar el Artículo 41 U-BIS, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.

Le adelanto esto por si los empresarios no quieren ir a perder la tarde en el Congreso; ahora si quieren acudir a seguir haciendo presión psicológica a los diputados, buenos pues por ahí nos vemos…. “Desde la Curul 26”, le informaré de cómo se ponen las cosas, hasta la próxima.

Comentarios

Comentarios