SE cumple con normatividad y procedimientos respecto a nómina de trabajadores de EMSAD

*Se ajusta Colima al nuevo sistema de timbrado fiscal

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Educación viene cumpliendo con todas las especificaciones que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) está aplicando y solicitando a nivel nacional respecto a la nómina donde se mezclan recursos federales y estatales, como es el caso de los trabajadores de los Centros de Educación Media Superior a Distancia y Telebachilleratos, informó la dependencia.

Como en su oportunidad se dio a conocer, el Gobierno del Estado ha trabajado intensamente en la normalización de este servicio educativo y parte de ello fue el cumplimiento con la aportación del 50% de los recursos para su operatividad, además de gestionar la incorporación de los trabajadores de este sistema a los servicios médicos y de seguridad social del ISSTE, puntualizó la dependencia.

Destacó que desde mayo de 2016 iniciaron los ajustes en los conceptos de nómina ante la regularización y se incorporó el concepto de ingresos mixtos como parte de las especificaciones exigidas por el SAT para justificar la procedencia del recurso, esto es lo que se denomina timbrado de nómina. Inclusive hubo docentes que acudieron a la propia SE para verificar este apartado y recibieron la respectiva información a su cabal conformidad, independientemente que la Subdirección de Recursos Financieros informó lo correspondiente, a través de las autoridades del nivel.

Ante los señalamientos aparecidos en un medio de comunicación sobre esta percepción donde se interpreta erróneamente como ingresos del trabajador el concepto 042 de “Ingresos Mixtos” y el concepto 041 de “Ingresos”, corresponden al timbrado fiscal que normativamente la ley exige.

Por lo anterior, precisa la SE que la dependencia no se está quedando con ninguno de estos recurso como se señala; tampoco existe ninguna afectación a los docentes en su salario puesto que reciben lo que el catálogo salarial señala; no existe ningún tipo de desvío de recursos, por el contrario, quedan debidamente especificada su procedencia y aplicación; y finalmente, no hay corrección en recibos sino un nuevo sistema de timbrado generado por el propio SAT y al que se está sujetando la dependencia, acción que ya se viene efectuando al tener como plazo máximo al primero de abril.

Por todo lo anterior, la Secretaría de Educación afirma que como ha sido la línea de la actual administración estatal, se cumple cabalmente con la normatividad y lineamientos establecidos por la ley, conforme lo han venido verificando las auditorias que realiza periódicamente la Secretaría de la Función Pública, como sucede actualmente en que audita a los Telebachilleratos.

La Secretaría de Educación hace un respetuoso llamado a los maestros Abad Tadeo Meza y César Augusto Urzúa Vargas y demás compañeros que se muestran inconformes, para que se acerquen a la dependencia a recibir todas las precisiones y aclaraciones al respecto, y si creen prudente, se hagan acompañar de un contador para su cabal y entera conformidad.

