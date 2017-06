Santiago González en la final de dobles de Roland Garros

*La pareja conformada por el mexicano Santiago González y el estadunidense Donald Young, se impone a Fernando Verdasco y Nenad Zimonjic en tres sets.

París.- El mexicano Santiago González jugará la final de dobles en Roland Garros, al ganar junto al estadunidense Donald Young la semifinal en contra del español Fernando Verdasco y el serbio Nenad Zimonjic por parciales de 6-7 (3/7), 7-5 y 6-3 en casi dos horas y media de partido.

Para mí esto es un sueño, estoy viviendo un sueño. La verdad es que siempre había soñado con estar en una final de Grand Slam”, dijo Santiago vía telefónica a Excélsior. “Ya me había pasado en mixtos, pero ahora me toca en lo que me dedico que es el dobles varonil y espero que para México también sea satisfactorio para todos los mexicanos, para la prensa, para los patrocinadores, ojalá que vean mejor las cosas y vean que en el tenis de México todavía se pueden hacer grandes cosas y que somos un gran país”.

González es el primer mexicano finalista de un Grand Slam desde que Leo Lavalle lo logró en 1991 al lado del argentino Javier Frana cuando perdieron en Wimbledon.

Es además el primer mexicano en llegar a la final de Roland Garros desde que Raúl Ramírez perdió en la edición de 1980 al lado del estadunidense Brian Gottfried ante sus compatriotas Victor Amaya y Hank Pfister.

Tres años antes Ramírez y Gottfried se coronaron cuando en la final derrotaron al polaco Wojtek Fibak y al checoslovaco Jan Kodes en cuatro sets.

“Estoy muy contento. Han sido unas excelentes semanas y la verdad que no esperaba esto, llegar a la final y estar a un pasito del título, y siento todo el apoyo de los mexicanos, los que están acá y los que están en México. Me siento orgulloso de ser mexicano y estar en una final y ojalá que pueda dar otro paso y ganar el título”, dijo González.

En el partido de hoy en la cancha Suzanne Lenglen, el partido siempre estuvo muy cerrado, tanto que en el set inicial se tuvo que definir en la muerte súbita.

Para el segundo parcial un quiebre en el saque de Zimonjic en el undécimo game le dio la ventaja a la dupla americana, y para el tercer parcial un rompimiento en apenas el segundo game en contra de Verdasco, encaminó a González y Young a la victoria.

González contó con un socio que estuvo en un gran nivel, especialmente en el fondo de la cancha, mientras que el veracruzano fue una auténtica pared en la red, alcanzando todos los golpes y metiendo en problemas constantemente a los europeos, quienes optaron por comenzar a tirarle a Young, quien se comportó siempre a la altura.

Esa era la táctica que queríamos”, aseguró el de Córdoba, Veracruz. “Que él jugara con la derecha y yo en la red, hasta el momento ha funcionado y ojalá que funcione un partido más”.

Los rivales de González y Young se definirán en la semifinal que jugarán este viernes los colombianos y décimo sextos en la siembra, Juan Sebastián Cabal y Roberto farah, ante el estadunidense Ryan Harrison y el neozelandés Michael Venus.

“Espero que pueda salir bien todo y darle el título a los mexicanos y que me puedan ver no sólo en semifinales sino en partidos de primera y segunda rondas, tanto la prensa como los aficionados”, concluyó Santiago.

