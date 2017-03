¿ROLLO O ESPALDARAZO DE OSORIO CHONG A NACHO?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

“Si pudimos cambiar el rostro de Michoacán, también podemos con Colima”, vamos a ir por los delincuentes, la seguridad requiere acciones no discursos, se necesitan hechos, no palabras, pero lastima pretender lucrar políticamente con los problemas de seguridad”, así lo aseguró ayer en Manzanillo el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asegurando que irán mejor coordinados tras los delincuentes del estado de Colima y planteó que esto se logrará a través de un plan estratégico y en coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Agregó Osorio Chong, “No hay hilo negro que descubrir, hay acciones, hay contundencia, hay responsabilidad, hay coordinación, hay factores que permiten, que nos hacen ver que podemos salir adelante. Colima es importante siempre como todo el territorio nacional” La gran pregunta para los colimenses quedará en el aire; ¿Será mero rollo político rumbo a la candidatura presidencial del 2018 o ahora sí habrá algún apoyo federal para la seguridad que tanto demanda Nacho Peralta para combatir realmente los problemas más relevantes en el estado? Porque en realidad no vemos a la PGR que haga algo por la seguridad, y que es la responsable conforme la ley federal de perseguir e investigar a la delincuencia organizada, es mas no sabemos ni el nombre del delegado y si tienen alguna unidad automotriz que opere en la entidad, mejor…esperemos, pronto sabremos si hay más fuerza y recursos federales en materia de seguridad para Colima o es parte de un proyecto político al que también tiene derecho, pero por su parte Nacho Peralta dijo que el tema de seguridad exige una visión integral y una coordinación estrecha.

NUEVA CARA PARA MANZANILLO

Con el anunció que hizo el gobernador conjuntamente con empresarios sobre el nuevo proyecto turístico para Manzanillo donde se invertirán 400 millones de pesos, así con la instalación de una pantalla gigante, la atracción de una rueda de la fortuna que se instalará en un centro comercial cerca del mar, la introducción del servicio de turibus, la creación de dos nuevos hoteles, antes anunció el aquarius, entre otros proyectos, significa que el puerto va a tener otra cara atractiva al turismo nacional y extranjero, además pronto ya terminarán las obras eternas de vialidad que tanto conflicto y mala imagen han creado, así no cabe duda de que el gobernador y el Secretario de Turismo César Castañeda van en serio para cambiar la imagen del puerto y del estado, se sabe además que analizan hasta los detalles más pequeños pero importantes como el hecho de no sacar a los pescadores que originalmente han laborado en estos lugares en donde se pretenden hace obras, porque no les quitarán ese derecho ya que el Mercado de Pescadores será mejorado y se les construirá un muelle especial para que laboren y usufructúen por 30 años un espacio en la nueva plaza. Son proyectos de gran visión para darle otra mejor cara al puerto.

LA MUJER POLICÍA SALIÓ DEL COMA

Gracias a Dios, y naturalmente también al neurólogo Enrique Barrios salió del estado de coma la joven policía, Alma Anaís Fuentes Contreras, aunque no se le permite diálogo alguno hasta su mejor recuperación, los médicos especialistas aseguraron que debe tener absoluto reposo durante cerca de seis meses por las lesiones que tiene, Alma había perdido el conocimiento desde la semana pasada debido al enfrentamiento entre policías y delincuentes después de una larga persecución policial desde la semana pasada, esperamos un pronta recuperación, salvando así su vida.

