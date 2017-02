Rodrigo Santos dice adiós al rejoneo en La Petatera

*Me retiro en mi mejor momento, quiero que la gente me ubique como un triunfador señaló el rejoneador al pisar por última vez el coso de la Monumental Plaza de Toros “La Petatera”. *“Adiós” de 525 kilos, fue el último toro que lidio en su carrera de más de 30 años en los ruedos de México y el mundo.

Villa de Álvarez, Col.- El rejoneador Rodrigo Santos, e despidió de los ruedos la tarde de este martes en la Monumental Plaza de Toros “La Petatera” y antes de su último paseíllo señaló que “Me estoy retirando en mi mejor momento, así lo he planeado, porque quiero que la gente me ubique como un triunfador, por ello es el momento. Esta será la última vez que piso el suelo de la monumental Petatera y de Villa de Álvarez, como rejoneador, y vestido de torero”.

Rodrigo Santos aseguró: “Siempre di el extra porque la gente que paga un boleto merece mi respeto. No es barato estar en una corrida de toros, por ello siempre lo di todo en el ruedo, enfrentando toros buenos y no muy buenos, porque estos no tienen palabra de honor”.

Afirmó, “Me retiro siendo un referente del rejoneo. Es para mí una gran satisfacción retirarme en este momento y lo más importante, tener el reconocimiento de la afición. Hay algunos lugares en los que me han pedido siga adelante, pero llegó el tiempo de cortarme la coleta y decirle adiós a los ruedos”.

El rejoneador mexicano, dijo que “siempre sale al ruedo buscando el triunfo y dando el extra para que los aficionados a la fiesta brava disfruten el trabajo que uno hace en el coso taurino. Yo me preparo a diario, lo mismo que a mis caballos, buscando siempre ser mejor día a día, para dejarlo todo en el ruedo y ser recompensado con el aplauso del respetable. Yo siempre estaré muy agradecido con la afición que asiste a una plaza a presenciar una corrida”.

Finalmente, dijo estar satisfecho y contento, ya que siempre sale a los ruedos a darlo todo y ganarse al público. “No fue fácil, pero lo logré y eso me llena de satisfacción y ahora que ando en la gira del hasta siempre estoy feliz con el reconocimiento de la afición y dese luego por sus aplausos”.

En el coso de la Monumental Plaza de Toros “La Petatera”, el rejoneador potosino tuvo en el astado “Adiós” de 525 kilos, su despedida, donde logró momentos muy buenos sobre todo con las banderillas, al final se le premio junto a los Forcados de Mazatlán con una vuelta al ruedo, donde se le reconoció su trayectoria de 30 años en los ruedos de México y el mundo.

