Robinson Canó, el héroe en el Juego de Estrellas

*La Liga Americana vence 2-1 a la Liga Nacional en extrainnings.

COLIMANOTICIAS

Miami.- Hace una semana, Robinson Canó ni siquiera estaba contemplado para participar en el Juego de Estrellas. Ayer se convirtió en el héroe de la Liga Americana que fue al Marlins Park a doblar 2-1 a la Liga Nacional en extrainnings.

El pelotero dominicano de los Marineros de Seattle conectó un cuadrangular en la alta de la novena entrada que fue el de la diferencia.

El mexicano Roberto Osuna, cerrador de los Azulejos de Toronto, participó en su primer All Star y lo hizo de buena forma. Entró en la séptima y aceptó sólo un hit, pero terminó retirando en tres hombres gracias a un rodado para doble matanza.

No estaba nervioso, estaba muy emocionado. Estaba contento de estar aquí, de representar a México, sabía que mucha gente me estaba viendo y quería hacer un buen trabajo… darles una satisfacción por todo el apoyo que he recibido”, dijo Osuna, el decimotercer mexicano en un Juego de Estrellas.

Wade Davis, de los Cachorros de Chicago, fue el pitcher derrotado al recibir el cuadrangular de Canó, sin nadie en las bases. El ganador fue Andrew Miller, de los Indios de Cleveland, quien retiró la baja de la décima en cuatro hombres, con un ponche y una base por bolas.

En cuenta de 1-1, el segunda base de los Marineros prendió una curva de Davis y depositó la bola en el bullpen del jardín derecho. Sólo la lesión de su compatriota Starlin Castro permitió que Canó, de 34 años, fuera seleccionado por octava vez a un clásico de mitad de temporada, y acabó como el Jugador Más Valioso, al pegar el primer jonrón en extrainnings de un All Star en 50 años.

En un juego en el que se promocionó un cambio generacional, con 24 peloteros debutantes y un total de 30 con 27 años de edad o menos, las figuras fueron los jugadores que tenían más convocatorias. Fue el caso de Canó y del puertorriqueño Yadier Molina, ambos con ocho participaciones.

Por primera vez en 15 años, el ganador no determinó la ventaja de local para la próxima Serie Mundial.

Molina fue el gran protagonista por la Nacional, en particular en el sexto inning. Pero de su aportación en esa entrada, sólo quedará grabado en el boxscore el jonrón solitario que conectó. El catcher puertorriqueño la desapareció ante Ervin Santana, de Minnesota, para poner un empate transitorio 1-1.

No fue lo único destacable del astro de San Luis en ese inning: hizo de receptor, toletero y fotógrafo. En la alta, Nelson Cruz fue a batear y el dominicano cargaba su teléfono en un bolsillo. El toletero de Seattle quería sacarse una foto en el plato con el ampayer Joe West, y Molina se encargó de captar la imagen.

Molina se convirtió en el bateador de mayor edad (cumplirá 35 años el jueves) que dispara un jonrón en el Juego de Estrellas desde 2002 (Barry Bonds, de 37).

La Americana pegó primero en el quinto: Miguel Sanó depositó un elevado en medio de tres jugadores. El dominicano pescó un pitcheo de Alex Wood (Dodgers) y la bola cayó entre Bryce Harper, Ryan Zimmerman y Daniel Murphy, impulsando a Jonathan Schoop.

Con información de AFP

Comentarios

Comentarios