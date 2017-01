Respalda JIPS “pausa” a los gasolinazos a partir de febrero

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El gobernador Ignacio Peralta Sánchez respaldó la propuesta del PRI para pausar los incrementos a los combustibles que estaban programados en el mes de febrero.

Entrevistado al respecto, el mandatario estatal resaltó que la medida obedece a los reclamos de la población.

“El PRI propuso no dar otro gasolinazo, una pausa del gasolinazo, vamos a ver hasta dónde prospera dicha propuesta, pero por supuesto apoyamos, mi total respaldo. Yo creo que no (obedece a cuestiones políticas), amerita un análisis de una circunstancia de febrero, no significa que se vaya a cancelar la política pública, amerita una reflexión más profunda. Obedece a una exigencia de la población y no afectar el nivel de vida de las familias mexicanas, afecta de manera directa e indirecta, y sobre todo pensando en el bienestar de las familias”, señaló.

Adelantó que también asistirá a la reunión de gobernadores en la residencia oficial de los Pinos a plantear propuestas para afrentar la política del presidente estadounidense, Donald Trump. “Vamos a asistir en la residencia oficial de Los Pinos, la Conago, para deliberar y hacer una serie de planteamientos sobre Estados Unidos, yo llevo una serie de propuestas, prefiero plantearlas en la Conago y una vez que se haya discutido, tiene que ver con propuestas para aprovechar dinámicas regionales para independizarse de EUA, tenemos un enorme potencial de la cuenca del pacífico, me parece que ese foro es el espacio adecuado para reflexionar, para enlazarlos a esta región del mundo, nos van a permitir hablar con la economía de los Estados Unidos”, concluyó.

Comentarios

Comentarios