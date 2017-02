Representa UdeC a México en evento internacional de APEC, en Vietnam

*El profesor de la Facultad de Economía, José Ernesto Rangel Delgado, participó en el Workshop on the Development of an APEC Labour Mobility Framework, realizado en Nha Trang, Vietnam.

Colima, Col.- En días pasados, el profesor investigador de la Facultad de Economía y director del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico (CUEICP) de la Universidad de Colima, José Ernesto Rangel Delgado, fue invitado por los gobiernos de Australia y México para participar en el Workshop on the Development of an APEC Labour Mobility Framework (Taller sobre desarrollo en el marco de la movilidad laboral de APEC), realizado en Nha Trang, Vietnam.

En entrevista, Rangel Delgado dijo que esta distinción es un reconocimiento a la Universidad de Colima por su trayectoria en los estudios sobre la cuenca del Pacífico y por presidir actualmente el Consejo del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC, que agrupa a siete instituciones educativas especializadas en estudios e investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico.

Agregó que este tipo de participaciones benefician a la Universidad, al Estado de Colima y a México en general, al estar presentes en estos foros internacionales, aunado a que de esta manera se abona a la internacionalización de nuestra máxima Casa de Estudios en materia de Cuenca del Pacífico.

Dijo que la importancia de APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) radica en que reúne a las 21 economías de mayor importancia en esa región, “lo que impacta directamente en el quehacer económico de Colima por la importancia económica del puerto de Manzanillo, por donde entra y sale la mayor parte del comercio de México con Asia-Pacífico”.

Sobre la colaboración con Vietnam, sede de este evento, el académico indicó que la UdeC y ese país guardan una buena relación de amistad y trabajo: “La Universidad siempre ha mantenido comunicación con la embajada de ese país en México, y se han apoyado mutuamente para participar en grupos de trabajo, como el de recursos humanos de APEC, el Foro de Gobernadores del Pacífico Mexicano, el Foro Académico del Pacífico Mexicano, y otros ubicados en ámbitos de la investigación y la difusión de la cultura”.

Agregó que la importancia de Vietnam en la economía global es particularmente relevante en materia turística y agrícola a nivel regional, ya que ha crecido a una tasa promedio del seis por ciento en los últimos años. Aunado a lo anterior, este año Vietnam es sede de la reunión de líderes de APEC y otras reuniones preparatorias para ese encuentro.

En el taller, Rangel Delgado dictó la conferencia “Migración Laboral e Integración Regional en México-Asia Pacífico más allá de las Fronteras” y participó en una mesa de trabajo en la que se analizaron preguntas como: ¿Qué papel tiene la movilidad de la mano de obra en la solución de los desafíos del mercado de trabajo a los que se enfrentan las economías de APEC?, ¿dónde se percibe mayormente la escasez de mano de obra en el futuro?, y ¿cuáles son los problemas que enfrentan las mujeres ante su eventual movilidad laboral a nivel mundial?

