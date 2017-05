REPRESALIAS

*Ser parte importante de la AMA, le costó a Paul Delgadillo no estar en Semifinales. * Lo único seguro de toda la rumorología en Ascenso, es que Zacatepec no sigue y que las negociaciones de la gente de Cañeros con Loros de Colima están adelantadas.

Por: David Medrano

Ser parte importante de la AMA (Asociación Mexicana de Árbitros) y haber estado de acuerdo en emitir el comunicado, donde los silbantes se manifestaron en contra de tener como jefe a González Iñárritu, le costó a Paul Delgadillo no estar en Semifinales y, por ende, no tener posibilidad de pitar la Final, a pesar de que su trabajo en Cuartos fue de los mejores. Iñárritu y González Iribarren prefieren poner a pitar a Pérez Durán, a quien no le fue nada bien en el Clásico Tapatío de Ida, pero con todo y eso lo mandan a Tijuana y a Delgadillo como cuarto. Héctor González y Carlos González saben que la gente de la AMA desde hace semanas está buscando un nuevo presidente de la Comisión de Árbitros y demostraron que por ahora, el poder de las designaciones lo tienen ellos.

Una fortuna

Operar al Puebla y Jaguares le significaba a los López Chargoy un poco más de 30 millones de pesos mensuales, solamente de nómina, sin contar viajes, gastos operativos y premios. La nómina en Chiapas era de 18 millones de pesos, mensuales, mientras que Puebla de un poco más de 12. En Tuxtla, el personal administrativo tiene tres meses sin cobrar, por cierto. Los López Chargoy saben que necesitan refuerzos en la parte económica y, por ello, se han abierto a ofertas y han dejado correr las versiones de que el equipo se va de la ciudad, con la intención de que las autoridades poblanas les echen la mano de cara al torneo venidero.

Mucho ruido

Y pocas realidades en la División de Ascenso. Que Coras se convierte en Tapatío. Que Mineros volverá a ser Tecos. Que Mario García va a Tampico y no Fentanes. Que Alberto Coyote le ganará la carrera a Ricardo Rayas en Correcaminos. Que Cimarrones espera para ver si Jaime Lozano seguirá en Gallos, ya que de lo contrario, ellos lo llevarían a Hermosillo. Que el Grupo Euforia FC, con Fabián Estay al frente, manejará a partir de ahora a Potros. Que San Luis está esperando a siete españoles que le enviará el Atlético de Madrid como parte del convenio. Lo único seguro de toda la rumorología en Ascenso, es que Zacatepec no sigue y que las negociaciones de la gente de Cañeros con Loros de Colima están adelantadas.

