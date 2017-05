Reportan explosiones en el recinto Manchester Arena

Redacción|COLIMANOTICIAS

Manchester, Ing.- De acuerdo con la página de Facebook del recinto, la cantante estadunidense Ariana Grande se presentaba en el momento del incidente.

De acuerdo con algunos videos difundidos en redes sociales los asistentes al concierto fueron desalojados tras escuchar las detonaciones, de las cuales se desconoce hasta ahora el origen.

