RENATO SALES, HOMBRE CLAVE EN SEGURDAD

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Es posible que en la próxima semana llegue a Colima uno de los hombres más importantes y clave en México en materia de seguridad nacional, se trata sin lugar a dudas del prestigiado abogado Renato Sales Heredia, reconocido en las altas esferas del país por su trayectoria y por su experimentado trabajo policial, quien es conocido inclusive como el poderoso zar antisecuestros del gobierno federal, actualmente es el titular de la Comisión Nacional de Seguridad.

Renato Sales inició su carrera ascendente en su estado como Procurador General de Justicia del Estado de Campeche, ha ocupado diversos cargos entre los que destacan su labor docente como Catedrático en el lTAM, Coordinador de Asesores en Pgr, Subprocurador jurídico y de Derechos Humanos, Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Coordinador Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Gobernación y finalmente asume el cargo que hoy ocupa, Comisionado Nacional de Seguridad, es pues un hombre clave e institucional en materia de seguridad nacional.

NI TREGUAS NI ALIANZAS CON EL CRIMEN

El mensaje policial de Renato es preciso y claro como Comisionado Nacional de Seguridad y ha fijado una sola postura; “Por lo que corresponde al Gobierno de la República, no habrá treguas, ni alianzas, ni pactos con los criminales, y será la mejor ruta que tomaremos sin salirnos los tres niveles de gobierno por el bien de la propia sociedad mexicana”.

LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

Renato Sales ha dicho en las reuniones nacionales y estatales en materia de seguridad de que ninguna estrategia para recuperar la tranquilidad funciona si no está involucrada la sociedad, y si no hay buena coordinación en los estados de los tres niveles de gobierno, la participación ciudadana en la prevención del delito es fundamental para disminuir los índices delictivos en los estados y municipios, estos poco lograrán si no se hace en forma organizada y coordinada con los sectores, deben jalar parejo y sin importar su filiación política partidista.

LA SEGURIDAD PÚBLICA REGIONAL

El estado de Colima en cuestión de seguridad nacional vive hoy una etapa crítica y conflictiva porque está contemplado en la región occidente que integra los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit. Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro, en donde las organizaciones criminales que operan en esta gran región centran su interés precisamente en Colima, porque aquí se encuentra el puerto de Manzanillo para potencializar el trasiego de las diferentes mercancías tendientes a realizar el tráfico de mercancías y porque la lucha entre las organizaciones no únicamente buscan la supremacía entre las que ocupan esta región sino también las que impactan a nivel nacional e internacional.

Por ello la grandeza cada vez mayor del puerto de Manzanillo como centro comercial internacional pareciera a simple vista que trae beneficios al estado, pero en los últimos años y días vemos que también atrajo mayor delincuencia y violencia ocupando hoy el primer lugar nacional por los homicidios ocurridos en la entidad, esto lo denunció el ex alcalde del puerto Virgilio Mendoza Amezcua hoy diputado federal al entonces presidente del país, Felipe Calderón, públicamente le reclamó que los ingresos económicos fiscales del puerto deberían ser más justos para Manzanillo por los daños que causa a la infraestructura urbana y otros daños colaterales que es la inseguridad, lo que enfureció al ex presidente y ya no quiso ni saludarlo en el evento de marina y partió.

¿QUÉ LE PASA A COLIMA EN SEGURIDAD?

El gobernador del estado, Ignacio Peralta aunque haga esfuerzos por la seguridad, la verdad, recibió un estado en bancarrota, quebrado financieramente, con una deuda multimillonaria que no podía pagar ni los sueldos ni los aguinaldos de los miles de trabajadores y es lógico que la seguridad pública también agonizara, las estadísticas de los últimos diez años lo revelan por la ascendente cadena de homicidios que vino agravarse con la nueva disputa de las organizaciones criminales por el control de la plaza.

El Contralmirante Javier Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Pública quien tiene experiencia y trabaja en forma coordinada con los tres niveles de gobierno en forma conjunta, está reorganizando a la institución, en lo administrativo y en lo operativo, exige más trabajo de campo policial, lo que le ha valido inconformidad de algunos elementos, pero está logrando la detención constante de delincuentes por robo o por distribuir droga, aunque sabemos que el mayor problema y de impacto son los homicidios por la delincuencia organizada, asunto que compete más bien al gobierno federal de acuerdo a la ley de la materia, PGR, Ejército, Marina y Secretaría de Gobernación.

Además el Secretario de Seguridad, Javier Castaño fijó su postura ante el crimen local o regional al recibir el cargo, advirtió, “El piso es parejo y no habrá acuerdos, deseamos barrer la mugre que daña a Colima” y recientemente reventó una gran verdad para que los representantes populares investidos de legisladores para que analizaran el fondo del problema; “Colima tiene un gran rezago de personal policial, pues se tienen casi el mismo número de policías que hace cerca de diez años y ahora los que tenían 40 años, hoy tienen 50, urge reforzar a la institución”. Lo dijo en el propio Congreso Estatal.

En síntesis, según el escenario, Colima no ha recibido el apoyo adecuado del gobierno federal en materia de seguridad, ni el Congreso del Estado ni las administraciones estatales le han dado la importancia que merece a la seguridad pública del estado, y la han dejado rezagada por años, por ello la llegada temporal del batallón que está por retirarse fue un buen apoyo temporal, muy corto, pero son paliativos aislados sin llegar a fondo del problema, Colima requiere de un esfuerzo extraordinario del Secretario de Gobernación Osorio Chong quién se comprometió apoyar al estado en su última visita, pero no vemos todavía claro.

No le asignan recurso extras a Colima para contratar más personal, ni unidades nuevas, ni equipo, a pesar que del puerto internacional de Manzanillo obtiene el gobierno de la república miles de millones de pesos en recursos fiscales, Colima por ello sufre este primer lugar nacional en seguridad pública, pues “Su puerto, se convirtió en el panal de las abejas para la delincuencia organizada y es también problema y responsabilidad de seguridad nacional”.

