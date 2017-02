Regula Tecomán comercios y locales por alto volumen

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Armería Col.- Rogelio Delgado Furet, director de Reglamentos y Apremios del Ayuntamiento de Tecomán, señaló que se trabaja las 24 horas en la regulación de comercios y locales que emplean música o sonidos a alto volumen.

Mencionó que están en constante vigilancia para regular esta situación y atender las denuncias de los vecinos, asimismo que se encuentran en coordinación con elementos de seguridad y federales.

“En el aspecto de la música y el ruido, nosotros lo regulamos. Tenemos lo que se llaman los decibelímetros y tenemos contacto con los vecinos. Cuando hay alguna queja, nuestros inspectores están las 24 horas del día y nosotros mandamos y checamos el volumen y ordenamos que le bajen”.

Sobre las situaciones que pudieran generarse, informó que “pueden reportar a la Dirección de Reglamentos, no sólo de negocios de giros negros, sino también de otro tipo de negocios que hagan mucho ruido, (…) tenemos que estar en operativos junto con la Marina, a veces con la Profepa y la Policía Militar y todo lo hacemos con gusto”.

Delgado Furet informó que se han presentado tres casos de esta problemática, todos en la comunidad de Cerro de Ortega. “Hay 3 bares en frente de la Secundaria de Cerro de Ortega. Muchos de los problemas que se dieron es que las licencias se dieron con anterioridad. A veces los bares estaban primero que otros negocios, por ejemplo la Disco Pip’s está a un lado de un hospital y, según el reglamento, una disco no puede estar a un lado de un hospital, pero la disco estaba primero que el hospital. Lo que habría de checar es que si cumple con la distancia la ley marca una distancia de 100 metros, entonces lo que habríamos de hacer es si cumple con los 100 metros, si los cumple no habría nada qué hacer; pero si no cumple, entonces iniciaríamos con el proceso de revocación de la licencia”.

Reiteró el apoyo que se tiene de elementos de seguridad de la Marina y la Policía Militar, “ellos andan haciendo las labores con nosotros y a nosotros en el momento de que anda el inspector con ellos, no le permite a ellos permitir ciertas irregularidades”.

