Recorre Don Fabián su última ruta luego de ser asesinado a golpes; compañeros exigen justicia

Colima, Col.- Don Fabián Mundo, el chofer de transporte público de 72 años asesinado a golpes el pasado fin de semana, ya había sido asaltado en otra ocasión y debía ese dinero, por eso se resistió a un nuevo ataque que le costó la vida.

Sus compañeros cargaron con su ataúd desde el Mirador de la Cumbre, donde el hombre tenía su vivienda, y a bordo de camiones del transporte público, el medio que durante muchos años sirvió de sustento de vida, se convirtió en el último recorrido.

Una caravana de vehículos de transporte público formaron su cortejo fúnebre y transitó la avenida Niños Héroes y Calzada Galván donde, en compañía de sus familiares y otros choferes, llegaron a Palacio de Gobierno, donde bajaron el ataúd de Don Fabián y exigieron justicia por su muerte.

“Ya lo habían asaltado, debía dinero y por eso no se dejó asaltar. Por eso está ahora en un ataúd. Tenemos que ir golpeados para que los permisionarios nos crean que nosotros fuimos asaltados y si no estamos golpeados”, reclamó su compañero Mario Alberto Ayala Rodríguez.

Demandaron que estén los camiones asegurados, continuó, “(el de Don Fabián) no estaba asegurado, el señor Fernando Anaya (el permisionario) mandó sólo 8 mil pesos, cuando tiene 30 carros y no está con los papeles en regla”, reclamó.

Y luego se dirigió al gobernador Ignacio Peralta “Queremos que nos ayude un botón de pánico y puedan auxiliar para que no haya un compañero lesionado como nuestro compañero Fabián, exigimos una audiencia pero que nos reciba y que se solucionen las cosas y que no pasen 3 años y no tengamos nada como de costumbre”.

“Que todos los compañeros se les dé sin seguro social, seguimos sin cotizar, no queremos hostigamiento laboral, los van a molestar. Exigimos todas las prestaciones de ley, reparto de utilidades, vacaciones pagadas (…) Somos personas que tenemos necesidades y estamos en la calle con pasaje. Exigimos mejores condiciones, no queremos otro compañero golpeado”.

El cortejo fúnebre terminó en la iglesia de San Francisco de Asis donde se llevó a cabo una misa para de ahí partir al cementerio municipal.

