Reconoce CEN del PAN que alcalde merece sanción, pero la consideran exagerada

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció que el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez sí merecía una sanción como lo instruyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero consideró que fue exagerada.

El coordinador Nacional Jurídico del PAN, Eduardo Aguilar, mencionó que no buscan que no se sancione, pero señaló que tiene que ser castigada con sanción jurídica y no política.

“Porque cuando lo jurídico se lleva a lo político con irresponsabilidad bajo la lógica de la venganza es cuando entonces una sociedad y congreso empieza a perder credibilidad”.

El 10 de marzo de 2016 la Comisión de Responsabilidades del Congreso Estatal, entonces presidida por Julia Jiménez Angulo, ordenó iniciar el procedimiento de juicio político y notificar personalmente al denunciado Rafael Mendoza.

De acuerdo a los panistas, confiaron en la diputada Jiménez Angulo, quien habría asegurado que el castigo que se impondría a Mendoza sería una amonestación privada por lo que no dieron seguimiento al caso.

El coordinador Nacional Jurídico del PAN, Eduardo Aguilar, expresó que no busca que no se sancione porque el tribunal lo determinó se debe poner imponer.

“Pero cuando no había un articulo impreso en la ley, sino es a criterios jurisprudicionales a sentencias, inclusive este es el primer caso y ahora resulta que por el primer caso imponen la sanción máxima”.

Abundó que no se busca impunidad sino que había otras alternativas, ya que el Congreso del Estado debió haber enviado el expediente a la Contraloría para que determinara la sanción económica o amonestación ya sea público o privado, no la destitución de un alcalde e inhabilitación por 7 años.

“Existe una determinación de la Sala Especializada del TEPJF donde se señala la “relativa” responsabilidad del presidente municipal y al final del día existen muchas otras sanciones que se pudieron imponer, al final del día es una violación constitucional grave imponer una sanción máxima frente a una falta menor”

Cabe indicar que también se buscará sancionar a los diputados Riult Rivera, Crispín Guerra y José Santos Dolores mediante los estatutos del partido.

