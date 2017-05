¿Recibiste una llamada de tu propio número? Policía exhorta a no contestar

COLIMANOTICIAS

México.- La Policía Federal pidió a todos los usuarios de teléfonos celulares que no contesten si reciben una llamada que provenga de su propio número telefónico.

Aunque en el tuit con que emitió su aviso la corporación no detalló cuál es el riesgo, en una transmisión en redes sociales realizada este miércoles, personal de la Unidad de Ciberseguridad de la PF explicó que compañías que se dedican a comercializar productos y servicios están usando la tecnología para ”enmascarar” el número telefónico desde donde llaman hacia el número de destino.

Sin embargo, destacaron que sí podría estar relacionada con una posible extorsión o el ofrecimiento de un producto no requerido.

Detallaron que la Policía Federal no ha confirmado hasta el momento casos de extorsión o robo de datos por estas llamadas del “número propio”, pero la recomendación es no contestar porque quien llama está tratando de no ser identificado.

La Policía Federal se ha dedicado en los últimos días a subrayar sus llamados para la seguridad digital, sobre todo en el contexto de recientes ataques mundiales que “secuestran” computadoras.

En ese tenor, la Policía Federal ha insistido en la necesidad de mejorar las medidas personales de seguridad para proteger estos aparatos y prevenir posibles actos de extorsión.

Su consejo: denunciar cualquier llamada, mensaje o publicación extraña al teléfono 088 o a usar la aplicación para teléfonos inteligentes PF Móvil, que permite hacer denuncias de cualquier posible conducta delictiva.

