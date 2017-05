Recibe Gobernador a jóvenes ganadores de mundial de Robótica

*Alumnos de la Prepa Tec obtienen 1er. lugar en competencia internacional organizada por FIRST Robotic.

Colima, Col.- El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez recibió en Casa de Gobierno a los alumnos de la Prepa Tec del Tecnológico de Monterrey, Campus Colima, quienes obtuvieron el primer lugar en el concurso internacional de robótica que lleva a cabo la organización For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) por sus siglas en inglés.

Ante la presencia de los 36 alumnos de diversos semestres de preparatoria que integran el equipo Horus, así como del coach del equipo, Armando Meza; el Director General de la Prepa Tec Colima, Miguel Saldívar Dávalos y el Presidente de Educación Superior de Colima, A.C., Emilio Brun Solórzano; el mandatario estatal reconoció el empeño y dedicación de los ganadores de esta justa tecnológica en la categoría de Novatos, desarrollada recientemente en la ciudad de Huston, Estados Unidos.

En ese sentido, expuso la necesidad de que estos estudiantes puedan apoyar a la comunidad con diversos proyectos tecnológicos en favor de las y los niños de diversas escuelas públicas, para que éstos se interesen, conozcan y se apropien de la tecnología aplicada a programas educativos.

En ese sentido, Nacho Peralta los invitó a que puedan en conjunto con el Gobierno del Estado, generar un proyecto que lleve a las escuelas del estado este conocimiento y siembre en la niñez la semilla de la tecnología, en este caso de la robótica.

Por su parte el Director General de Prepa Tec Colima, Miguel Saldívar Dávalos hizo un recuento de las actividades que realizó este equipo para poder clasificar a esta competencia mundial de robótica.

Mencionó que los jóvenes colimenses obtuvieron su clasificación a la competencia internacional al haber obtenido el primer lugar en la modalidad de Novatos en el Regional de la Competencia Internacional de Robótica FIRST México, mismo que se desarrolló en la ciudad de Toluca, Estado de México.

Cabe destacar que FIRST Robotics es una organización sin fines de lucro, establecida por Dean Kamen en 1989, cuyo objetivo es estimular a los jóvenes para que se involucren más en la ciencia y en la tecnología, cada año organiza competencias entre robots construidos por alumnos, profesores y voluntarios de forma colaborativa.

Miguel Saldívar añadió que en la competencia internacional participaron 450 equipos de preparatorias de 50 países; los colimenses se midieron directamente contra equipos de preparatoria de Australia, Israel, Estados Unidos, Canadá y China.

“El equipo Horus de Colima obtuvo uno de los tres principales premios en esta competición mundial que es el premio al mejor novato. De los 450 equipos en esta justa tecnológica, 50 de ellos eran novatos”, apuntó.

El Director de Prepa Tec explicó que, durante 3 intensos días, los equipos ponen a prueba los robots construidos, diseñados, programados y probados en tan sólo 6 semanas, tiempo transcurrido entre la revelación del reto anual y la competencia.

Este año el reto a superar fue denominado “FIRST Steamworks”, el cual requirió de un robot capaz de operar en autónomo; almacenar, trasladar y disparar pelotas a diferentes alturas de la cancha; mover engranes, y escalar, indicó.

También comentó que además de lo anterior, los equipos deben generar un portafolio que incluya la búsqueda de patrocinadores, actividades donde se promueva y se aporte al conocimiento de la tecnología en la comunidad, entre otras.

Finalmente el directivo de esta escuela privada agradeció al mandatario estatal por interesarse en los logros de los alumnos de la preparatoria que encabeza y se dijo dispuesto a colaborar con la administración estatal para generar proyectos que beneficien a estudiantes de educación básica de escuelas públicas.

