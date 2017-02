REAPARECE MARIO ANGUIANO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Son muchas las conjeturas políticas que se han hecho en torno a la reaparición del ex gobernador Mario Anguiano en la primera cabalgata tradicional para inaugurar las históricas fiestas de la Villa, cada funcionario, político o ciudadano dieron rienda suelta a su capacidad de análisis o interpretación en esta reaparición pública a pesar de ser acusado por la enorme deuda estatal y por desvío de recursos.

Su asistencia a la cabalgata -Fue un reto contra el gobernador-, “está retando a todos los diputados del Congreso”, -está demostrando que no es culpable de nada-, tiene agallas, participó porque le encantan las cabalgatas, es su gusto, su derecho, etc. etc. y en cuanto a los gritos de los asistentes como observadores; ¡Arriba Mario! ¡Adiós Mario! “Mario no tienes vergüenza”, etc., etc.

El argumento de su participación está basado según las redes sociales porque mas de cien de sus amigos vaqueros lo invitaron a participar, argumentan, que siempre lo acompañaron luciendo sus caballos en estos eventos, la clase política sabe que pudo no asistir para evitar revivir su juicio en el escenario político, pero lo hizo porque decidió mandar un mensaje a la población, pues todas sus acciones políticas durante su proceso legal deben estar bien sustentadas y analizadas por él y sus asesores.

Con esta reaparición política y posible reto al gobernador o contra el Congreso, es que ahora sí sabemos que no hay acuerdos políticos entre las partes, Nacho ni el Congreso hicieron acuerdos con Mario ni con el PRI ni con Gobernación, así lo analizamos, como tampoco Nacho Peralta hará acuerdos con ninguna de las organizaciones criminales que pretenden el control estatal. Pero por otra parte lo que sí puedo afirmar y es mi muy particular punto de vista es que Mario Anguiano sí tiene todo el derecho de defenderse de las formas que considere conveniente como cualquier ciudadano, y no va hacer lo que nos guste o quiera alguien, y más cuando considera que el juicio que le armaron desde un principio no está sustentado, aunque esto sea también jugar con fuego.

EL PRIMER AÑO DE NACHO PERALTA

El sábado anterior fue mi cumpleaños, y también se cumplió un año de la administración de Nacho Peralta, quién llegó ante diferentes tempestades electorales y con un desastre financiero económico que recibió del gobierno estatal. En tan poco tiempo ha logrado dar certidumbre política, económica y social a la administración pública no solo para recuperar la confianza ciudadana si no para estabilizar las finanzas, pues ha enfrentado y superado muchísimos conflictos heredados y muchos creados por la oposición, hasta recibir las consecuencias del gasolinazo nacional que lo motivó a reducir impuestos.

Ignacio Peralta ha diseñado un plan estratégico estatal en cada una de sus áreas aunque su principal problema es la lucha contra el crimen organizado que se ha agudizado y prolongado por el arribo de las bandas criminales regionales y nacionales, por tal motivo tuvo que pedirle refuerzos al Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de la Defensa Nacional, así logró el envío de un batallón de 500 efectivos de la Policía Militar que se sumaron al trabajo de la seguridad pública estatal y de Tecomán, el alcalde ha colaborado.

El Secretario de Seguridad Pública Francisco Javier Castaño Suárez con los tres niveles de gobierno en materia de seguridad han dado muestras de su trabajo, al detener diariamente a muchas personas con diferentes ilícitos, pero su queja ha sido ya pública, en su mayoría dice salen libres, pues la portación de armas no es delito grave aquí en Colima, tampoco detener a un ratero que es descubierto, el propio Subsecretario de Prevención Ghaleb Krame en acción de película corrió con pistola en mano paró y agarró a un ratero que acababa subirse a una barda de un Construrama antes de que abrieran, y los empresarios le pedían al funcionario que lo detuviera y así lo enviaron a la cárcel, pero por la tarde estaba libre el presunto ladrón, porque no fue detenido en flagrancia o con objeto robado en la mano, el tipo se subió a la barda para ver el panorama, posiblemente así argumentó ante el Juez y Derechos Humanos.

El Secretario de Seguridad ha advertido que independientemente de las organizaciones criminales que llegaron a la entidad a multiplicar los homicidios afectando los índices de violencia, cuando fue citado por el Congreso del Estado, dijo hay un problema en Colima, voy a decir la verdad, “Colima tiene absurdamente los mismos policías que hace más de diez años y la población ha crecido demasiado, agregó; necesitamos una reestructuración de la dependencia y contratar más policías operativos y de proximidad porque también los municipios tienen más rezagos que el gobierno estatal”, y no mencionó a la Marina, al Ejercito, ni a la enigmática PGR que ni sabemos si existe.

Pero con madurez y profesionalismo Nacho Peralta en lugar de sustituir al Secretario como ha sucedido en otras épocas por hablar con la verdad, reconoció este problema y buscó alternativas de solución exhortando mediante varias reuniones del gabinete de seguridad para hacer un esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno y redoblar esfuerzos, entregó varias patrullas beneficiando hasta los municipios, más armamento, más uniformes, destinó 8.8 millones de pesos para el incremento salarial de los policías de 4.5% con retroactivo al 1 de enero en beneficio de 677 elementos de seguridad.

Los resultados en materia de seguridad pública son exitosos por las detenciones, pues de febrero de 2016 a la fecha, se han consignado 843 personas en el estado y 37 del fuero federal, asimismo se han logrado recuperar 392 vehículos robados, lo cual significa que hay problemas serios de delincuencia.

Nacho Peralta reconoce que el tema de seguridad es complejo pues deben de intervenir todas las dependencias y sectores, pero también el Congreso para revisar su legislación penal y más aún el gobierno federal porque el problema de la violencia en Colima conforme a la misma Ley Federal de la Delincuencia Organizada le compete a la federación, a la Pgr, Policía Federal, a la Marina y el ejército, sin embargo nunca sabemos ni los nombres de los delegados de la PGR, pues nunca dan la cara, y en su artículo No. 1 y 8 de esta ley señalan que la investigación, persecución, sanción y ejecución de penas a los miembros de las organizaciones criminales le competen a la PGR ¿Y dónde están o a que se dedican? Urgen más elementos federales. Pero en la grilla culpar al gobernador o el alcalde es muy fácil ¿Sí o no?

