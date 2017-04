Realizan primer debate oficial los candidatos a la gubernatura del Edomex

COLIMANOTICIAS

México.- Los candidatos a la gubernatura del Estado de México participaron en su primer debate oficial, organizado por el Instituto Electoral de la entidad.

Hablaron de Seguridad Pública y Justicia, Combate a la Corrupción y Desarrollo Social.

Cinco candidatos de partido y una independiente.

El priista Alfredo del Mazo acusó a la panista Josefina Vázquez Mota de ser el sello de la corrupción, y a la candidata de Morena, Delfina Gómez, de ser partícipe de un partido incongruente.

“Josefina, si alguien tiene el sello marcado de corrupción eres tú, no has podido explicar lo qué pasó con más de mil millones de pesos de los migrantes. Delfina, Morena es sinónimo de incongruencia. Apenas el día de ayer descubrieron a una diputada de tu partido recibiendo medio millón de pesos en efectivo y además tú le quitaste 13 millones de pesos a los trabajadores del municipio de Texcoco para dárselos a tu partido, eso es corrupción”, dijo Del Mazo.

La candidata panista reviró.

“La corrupción tiene nombre y apellido en el Estado de México, Delfina quitándole el salario, lo más sagrado a sus trabajadores y tu Alfredo, hombre, hablando tú de seguridad, fuerte y con todo Alfredo con la corrupción, déjame decirte lo que haces con tus amigos cómplices de Higa y de OHL, Alfredo no solamente lo están haciendo ahorita, lo quieren hacer los próximos 18 años y como gobernadora no lo voy a permitir”, señaló Vázquez Mota.

Delfina Gómez advirtió que los candidatos del PRI y del PAN no son confiables y respondió a los cuestionamientos.

“¿Por qué Del Mazo no puede ser confiable?, porque efectivamente en Huixquilucan creció la inseguridad durante su administración. Además, tendría que aclarar lo del dinero que entregó a Higa, entre otras cosas. Vázquez Mota tampoco es confiable, fue cómplice junto con Calderón de que se desatara una ola mayor de lo que estamos viviendo de lo que es la inseguridad. Entiendo que digan mentiras, yo nada más lo que pido es que efectivamente lo que están presentando lo hagan con pruebas, y que vayan a las instancias correspondientes. Yo como presidenta municipal tuve más de tres auditorías y también al igual que el compañero, tengo mis documentos que me avalan de que no tuve ninguna situación”, afirmó Gómez.

El perredista Juan Zepeda propuso retomar el modelo de seguridad pública implementado en Nezahualcóyotl durante su administración y aprovechó para sumarse a los reclamos a Delfina.

“Sin duda hoy el Estado de México está padeciendo la peor crisis de su historia en materia de seguridad. Hoy estamos gobernados por gente que ha olvidado que la principal función del Estado es garantizarnos la tranquilidad y la paz y eso no es casual. La candidata de Morena ha aceptado que se dio un finiquito de más de 400 mil pesos, yo no me di un finiquito, sólo lo que me tocaba por ley: 36 mil pesos”, reiteró Zepeda.

El candidato del Partido del Trabajo, Óscar González propuso reincorporar a 38 mil policías destinados a tareas de seguridad privada para la atención de los mexiquenses.

“Me duele ver a mi querido Estado de México sumergido en tanta inseguridad. Me duele ver a los habitantes de nuestro estado en la pobreza, me indigna tanta corrupción por parte del gobierno y todo esto es responsabilidad de los malos gobiernos. Mandaremos a esos 38 mil policías a cuidar las calles, a cuidar a los mexiquenses, a cuidarte a ti, a cuidar la escuela de nuestros hijos, a cuidar la parada del camión”, expuso González.

En su turno, la candidata independiente Teresa Castell, cuestionó las propuestas partidistas de sus adversarios.

“Ahora resulta Alfredo, que eres experto en seguridad, pero con seguridad quieres engañarnos fuerte y con todo; Josefina, no sabes nada de seguridad en lo único que eres experta es en gastar el dinero de la gente en tu propio beneficio; Delfina, eres experta, pero en aumentar los secuestros, acuérdate cuando estuviste en la presidencia de Texcoco; Juan en lo que sí eres experto es en exponer espectaculares por todo el estado”, expresó Castell.

Los candidatos se apoyaron en cartulinas, fotografías y estadísticas para hacer propuestas y para atacar a los adversarios.

“Aquí vemos a Josefina con Tomás Yarrington detenido por secuestro, esto no la hace secuestradora, perdón, por narcotráfico, no la hace narcotraficante. Aquí vemos a Delfina con Alfonso Gómez, detenido y sentenciado a 97 años de prisión por secuestro, esto no la hace secuestradora. Más allá de quien sale en la foto, el problema son los gobernadores, los alcaldes, los servidores públicos de todos los partidos corruptos que se roban el dinero de la gente”, apuntó Del Mazo.

“Si alguien no tiene calidad moral para hablar de honestidad eres tú Alfredo, no podrías explicar nada de lo que se ha presentado aquí, y si de verdad vas a meter a los delincuentes a la cárcel no solamente te vas a quedar sin amigos, no sé quién te va a poder acompañar ya en mucho de tu campaña, Alfredo, aunque reconozco por supuesto priistas que ya tampoco le creen y no quieren estar a su lado. Vamos a trabajar para mantener y fortalecer los programas sociales. A ti maestra y maestro te digo que cuentas conmigo y por vez primera vas a encabezar la Secretaría de Educación del Estado, voy a apoyar la vivienda ordenada, te voy a acompañar con más kilómetros de Mexibus”, indicó Vázquez Mota.

“La madre de todos los problemas en el Estado de México, yo digo que a nivel del país es precisamente la corrupción y la corrupción se encuentra en este árbol, que es un árbol ya podrido que es el grupo Atlacomulco. Si vemos aquí está toda la familia, Carolina, está el tío, la prima, todos los que son la familia de Alfredo del Mazo. Pero esto no solamente se queda aquí, se va a Veracruz con los Duarte, a Tamaulipas con los Yarrington, con el Borge en Quintana Roo y bueno si así nos vamos, estaríamos aquí como que toda la tarde. La corrupción de Atlacomulco realmente sí nos ha afectado y efectivamente nos ha afectado porque nos cuesta 117 mil millones de pesos que es precisamente más del 53% del presupuesto que tiene el Estado de México”, explicó Gómez.

“Yo no miento, cuando yo vengo a decir que quien hay dado mejores resultados en materia de seguridad soy yo, es porque aquí están los números”, concluyó Zepeda.

Hora y media de un debate conducido por Javier Solórzano.

Al finalizar, cada uno de los candidatos, por separado, se declaró ganador.

Fuente: NOTICIEROS TELEVISA

